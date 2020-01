Les soeurs Dufour-Lapointe: élégance sportive

Lorsque les sœurs Dufour-Lapointe ont participé ensemble aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, plusieurs médias ont décrit la complicité qui les lie en utilisant l’expression «tissées serrées». Un nom qui convient parfaitement à la nouvelle collection de vêtements lancée par Maxime, Justine et Chloé!

Chloé et Justine, vous poursuivez une carrière d’athlète en ski acrobatique. Maxime, vous êtes maintenant étudiante en médecine. Où avez-vous trouvé le temps de concevoir une collection de vêtements?

Maxime (M.): Ce n’est pas toujours évident avec nos horaires chargés, mais nous en trouvons! Lorsque j’ai accroché mes skis pour poursuivre des études en médecine, nous nous sommes fait une promesse, mes sœurs et moi: toujours poursuivre des projets communs qui nous allument (elles avaient d’ailleurs lancé leurs colliers Sœurs l’an dernier). Et c’est exactement le but de cette collection.

Chloé (C.): Grâce à la technologie, pas besoin d’être physiquement ensemble pour concevoir une collection de vêtements. Parfois, on se fait des réunions de création via FaceTime ou on s’envoie des photos de différents modèles de tissus par texto. On désirait créer des vêtements stylés, confortables et qui gardent au chaud! Justine et moi avons testé avec bonheur nos premiers échantillons, lors de notre camp d’entraînement à Zermatt, en Suisse!

Justine (J.): Comme notre grande sœur n’est plus avec nous sur les pentes, ces petits moments passés à développer notre collection sont d’autant plus précieux. Nous avons toujours eu un petit côté fashionista, toutes les trois. Après notre rêve olympique, nous réalisons un autre rêve en lançant notre collection de vêtements hivernaux.

C.: Tissées serrées arrive à point dans nos vies, parce que nous avons acquis assez de maturité pour nous épanouir dans nos domaines respectifs, tout en étant femmes d’affaires.

J.: Le ski acrobatique reste notre passion numéro un, mais ça fait du bien de nous épanouir autrement, d’avoir d’autres projets qui nous tiennent autant à cœur, parallèlement à l’entraînement et aux compétitions.

Votre famille a connu des moments difficiles en 2017, alors que vos parents ont chacun reçu un diagnostic de cancer, à deux semaines d’avis. Aujourd’hui, ils se portent bien. Vous avez décidé de vous impliquer comme ambassadrices de Noeudvembre cette année. Qu’est-ce que cette épreuve a changé pour vous?

C.: Après avoir vécu notre lot d’émotions, Justine et moi avons retrouvé la flamme, le simple plaisir de skier et de toujours nous dépasser. Dans un désir d’avoir une vie plus équilibrée, nous avons pris des décisions, notamment de passer de six à cinq jours d’entraînement par semaine.

J.: Est-ce que nous sommes moins en forme? Pas du tout. Nous avons tellement d’heures d’entraînement dans le corps qu’il faut se faire confiance, et prioriser autant l’exercice que la récupération. Mais maintenant, Chloé et moi sommes aussi capables de décrocher, chose que l’on faisait peut-être moins dans le passé.

M.: Aujourd’hui, nous chérissions encore plus chaque petit moment passé en famille. Le 25 janvier, je vais assister à la compétition de mes sœurs à Mont-Tremblant avec mes parents et j’ai déjà hâte de voir Chloé et Justine au sommet de leur forme. Je suis leur fan numéro un!

En terminant, quels sont vos projets respectifs?

M.: Après une année préparatoire, j’en suis à ma première année en médecine. J’ignore pour l’instant vers quelle spécialité je me dirigerai. Je suis en mode exploration.

C.: Nous avons pris part ce mois-ci à la Coupe du monde de ski acrobatique de la FIS à Ruka, en Finlande, et à la Coupe du monde de Thaiwoo, en Chine (Chloé s’est classée en 8e position et Justine a mérité une médaille de bronze, NDLR). Nous pouvons profiter du temps des Fêtes en famille.

Faits à partir de laine de mérinos, les vêtements de la griffe Tissées serrées sont en vente chez SAIL, Sportium, Oberson et plusieurs autres boutiques de sports. On s’informe au dufourlapointe.com.