«On prévoit un grand voyage» - Sylvain Cossette

Sylvain Cossette continue de remplir les salles au Québec avec son spectacle «80’s». Lancée à la rentrée 2018, sa tournée se poursuivra jusqu’à l’automne 2020. Le chanteur prendra ensuite une année sabbatique pour préparer un nouveau show. Entre-temps, Sylvain et sa conjointe, Andrée Watters, ont changé de style de vie en devenant plus écolos.

Sylvain Cossette l’a déjà annoncé depuis un petit bout de temps: il mettra un terme à sa tournée «80’s» à l’automne 2020. «Ça fait déjà deux ans que je suis en tournée avec ce spectacle. Je viens de faire plus d’une centaine de représentations et, après les festivals de l’été prochain, j’aurai donné plus de 150 spectacles. Je pense que c’est déjà pas mal.»

Dans le contexte actuel de l’industrie musicale, c’est même un exploit! On se souvient que, pour la tournée «70’s», il s’était produit près de 600 fois. Même s’il a encore beaucoup de plaisir et qu’il est toujours étonné de l’énorme réaction du public, Sylvain Cossette souhaite marquer une pause en étant au top.

«Mes salles sont toujours pleines, mais je veux arrêter quand ça marche encore. Je vais faire une pause d’un an, avant de revenir avec un nouveau spectacle. Je travaille déjà là-dessus. Ce sera le même genre de concept, un spectacle de divertissement, pour avoir du plaisir et pour que les gens oublient leurs problèmes durant une heure et demie.»

Pour s’occuper durant sa sabbatique, Sylvain Cossette ne manque pas d’idées. «On n’a pas beaucoup voyagé dans les derniers temps, ma blonde et moi, parce qu’on est en train de rénover notre chalet. On le refait au complet. On a aussi le goût d’en profiter après, quand les rénovations seront terminées. Toutefois, dans l’année où je ne ferai pas de spectacles, on prévoit faire un grand voyage. On parle d’aller en Islande ou de faire le trèfle: Irlande, Écosse et Angleterre. Andrée (Watters, sa blonde) a des origines irlandaises et on aimerait beaucoup aller dans la ville de ses origines. Et, comme je suis un grand amateur de scotch, aller en Écosse, ça serait le fun, je pourrais en profiter.»

Le couple n’est pas du genre à planifier ses expéditions longtemps, et il est possible qu’il se décide à partir à l’instinct, du jour au lendemain.

En mode vert

Depuis deux ans, le couple a totalement changé de style de vie après avoir conclu un pacte. «On a décidé de diminuer notre consommation; on s’est débarrassé de tout le superflu et on a changé notre style de vie au complet. On a maintenant un condo à Montréal et un chalet au bord de l’eau. On est beaucoup plus proches de la nature, ça nous apaise. Andrée confectionne elle-même tous les produits de nettoyage pour la maison; il n’y a plus aucun produit chimique chez nous. On est très écolos, et ça fait du bien. On n’est pas parfaits, mais on fait de gros efforts, parce qu’on l’a choisi.»

Depuis plusieurs années, les tournées du chanteur sont aussi le plus écologiques possible. «On n’utilise plus de bouteilles d’eau en plastique pendant la tournée; c’est même écrit sur nos devis. On a acheté des bouteilles réutilisables pour tous les musiciens. Ma blonde m’a aussi acheté de beaux ustensiles en bambou qui sont toujours dans mon sac. On est conscients de ça et c’est important pour nous.»