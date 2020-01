Qui sera à «Ça commence bien l’année»?

Les personnalités fortes de l’hiver à TVA se donneront rendez-vous sur le plateau de l’émission spéciale de 90 minutes «Ça commence bien l’année», qui sera diffusée ce dimanche à 19 h 30.

En plus de sortir pour la première fois de leur studio afin de rencontrer les quatre coachs et l’animateur de la nouvelle édition de «La Voix», Julie Bélanger et José Gaudet s’entretiendront avec ceux et celles qui marqueront la programmation télé des prochains mois à TVA.

Ils recevront les têtes d’affiche de la nouveauté «Épidémie» Julie Le Breton, Mélissa Désormeaux-Poulin, Guillaume Cyr et Félix-Antoine Tremblay. Ils s’entretiendront aussi avec les visages de la seconde saison de la série-choc «Fugueuse» Ludivine Reding, Kimberly Laferrière et Jean-François Ruel.

Animaux et comédies

De plus, il sera question des animaux avec la présence de Pascal Morrissette, Stéphane Fallu et Jean-Philippe Dion, respectivement aux commandes des émissions «Animania», «Refuge animal» et «La vraie nature».

Dans «Ça commence bien l’année», on accordera aussi une belle place à la comédie, car le trio formé de Fabien Cloutier, Marie-Laurence Moreau et Steve Laplante représentera la série du Club illico «Léo», alors que le duo mère-fille créé par Guylaine Tremblay et Anne-Élisabeth Bossé viendra parler du retour de «En tout cas».