Un cimetière pour les victimes non réclamées de la violence

Un cimetière sera construit à Ciudad Juárez, l'une des villes les plus dangereuses du Mexique, pour accueillir les nombreux cadavres non identifiés et non réclamés, ont annoncé les autorités de l'État du Chihuaha (nord), affecté par la violence des cartels de la drogue.

«Il sera destiné aux victimes de la zone nord de Chihuahua, précisément en raison du grand nombre de personnes non identifiées ou que personne ne réclame», a expliqué à l'AFP Eberth Castañón Torres, coordinateur au parquet local.

Le cimetière, qui s'étendra sur 50 000 m2, disposera d'une zone d'identification visuelle, d'une zone de préparation des corps et de six chambres froides funéraires pour 300 cadavres. Quelque 2400 niches funéraires sont réservées pour entreposer temporairement des cadavres.

Le parquet espère ainsi disposer notamment d'outils pour obtenir des profils génétiques des personnes décédées.

Ville-frontière avec les États-Unis, Ciudad Juárez est une des villes les plus affectées par la violence du crime organisé. Selon des chiffres officiels, 15 611 personnes y ont été assassinées entre 2008 et 2019, dont 1497 cette dernière année.

Au cours de cette même période, plus de 2000 corps non identifiés ont été enterrés dans la fosse commune de la ville.

Depuis décembre 2016, date à laquelle le gouvernement fédéral a lancé une offensive militaire contre les cartels de la drogue, environ 275 000 assassinats au total ont été recensés au Mexique selon des données officielles.