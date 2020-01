Un déversement survient pendant la grève des employés de Swissport

Un déversement de carburant aviation (jet fuel) s’est produit vendredi sur le site de l’aéroport Montréal-Trudeau, a appris TVA Nouvelles.

L’information a été confirmée par la compagnie Swissport Canada, responsable du ravitaillement en carburant des avions aux aéroports de Dorval et de Mirabel, et dont les employés sont en grève depuis mardi. «Nous surveillons étroitement les opérations et notre équipe continue d’assurer le service à nos clients depuis mardi 11h. Cependant, vendredi soir nous avons connu un incident à YUL alors qu’un camion-citerne est entré en contact avec un pilier de ciment, causant des délais à deux avions».

«Le processus normal entourant un déversement a été suivi par les employés de l’aéroport.»

Swissport n’a pas précisé l’ampleur du déversement.

Contacté à ce sujet, un porte-parole d’Urgence-santé, Antoine Artuso, a indiqué que des paramédics avaient été envoyés sur les lieux vers 19 h 15 et qu’un employé avait été incommodé par du carburant. L’homme a toutefois refusé d’être transporté à l’hôpital. «On ne craint pas du tout pour sa vie», a souligné M. Artuso.

«Nous continuons à surveiller les opérations et notre équipe poursuit ses activités en toute sécurité», a mentionné Swissport Canada dans un échange de courriels avec TVA Nouvelles, sans donner de détails sur les employés impliqués dans l’événement, mais une source désirant garder l'anonymat a confirmé à l'Agence QMI que le conducteur du camion-citerne est un cadre de l'entreprise.