Un piéton heurté lors d’une course de véhicules qui tourne mal

Un piéton de 50 ans a été happé vendredi après-midi dans l’arrondissement de Montréal-Nord à la suite d’une course entre deux véhicules qui a mal tourné.

Un des deux conducteurs impliqués, un homme de 18 ans, a été arrêté sur place. L’autre conducteur a continué son chemin et était toujours recherché en soirée.

Selon les informations partagées par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’accident est survenu vers 16 h 45, au coin du boulevard Léger et de l’avenue Lamoureux.

Caroline Chèvrefils, porte-parole du SPVM, a indiqué que la vie de la victime n’est pas menacée. À l’arrivée des policiers, le piéton gisait au sol et se plaignait de douleurs, mais n’avait pas de blessures apparentes. Il a été transporté à l’hôpital.

C’est une course entre deux véhicules, en direction est sur le boulevard Léger, qui serait à l’origine de la collision avec le piéton.

Le VUS conduit par le suspect qui a été arrêté aurait embouti des bancs de neige à deux reprises à l’intersection des boulevards Léger et Sainte-Gertrude avant de terminer sa course un peu plus loin, soit au coin de l’avenue Lamoureux où se trouvait le piéton.

L’homme qui était au volant de ce véhicule sera vraisemblablement accusé de conduite dangereuse.