Des jumeaux nés dans différentes années

Dawn Gilliam et Jason Tello ont eu toute une surprise lors de la naissance de leurs jumeaux. Un des deux enfants est né en 2019 et l’autre en 2020.

Les enfants du couple, Joslyn et Jaxon, sont nés à exactement 30 minutes d’intervalle, faisant en sorte qu’il ne partage pas la même date de naissance ni la même décennie!

Dawn a d’abord accouché de Joslyn le 31 décembre à 23h37. Elle pesait 4 livres et 11 onces. Elle a ensuite eu son petit garçon Jaxon le jour du Nouvel An. Il pesait 4 livres et 4 onces.

La date prévue de l’accouchement était cependant le 19 février, mais le couple de l’État de l’Indiana s’est rendu à l’hôpital parce qu’il était préoccupé de l’absence de mouvement.

«Nous nous sommes déjà parlé du fait que ce serait incroyable qu’ils naissent à différentes dates, explique le père en entrevue à WBNS. Mais nous voici avec cette surprise, différentes dates, différentes années.»

«C’était assez intéressant. Nous sommes encore un peu sans mots», ajoute-t-il.

Mais pour l’instant, Joslyn et Jaxon pourraient devoir rester à l’hôpital encore un moment puisqu’ils sont intubés pour être nourris.