Donner au suivant en tout temps

Plus de 700 personnes ont vécu samedi un deuxième Noël dans la région de Québec.

«Ça nous permet de justement gâter nos enfants avec des petites choses. C'est vraiment un deuxième réveillon pour eux quand on arrive avec les sacs à la maison.»

Le résultat est le fruit d’un travail de 211 heures durant les deux dernières semaines par l'instigatrice du projet, Alexandra Denis-Bérubé.

«J'ai commencé tranquillement pas vite à faire des annonces sur mon Facebook personnel, à demander: ‘‘avez-vous des choses à donner? Des choses qui ne font plus? Des vêtements, des meubles? Je vais me déplacer, je vais les chercher’’. Il y a vraiment une grosse réponse. Mon garage s'est rempli. Je n'avais plus de place du tout.»

Les gens sont venus de partout au local temporaire pour combler leur besoin. Les quartiers Vanier et Duberger-Les Saules, près d'où se trouvait le centre de distribution temporaire, sont parmi ceux particulièrement touchés par la pauvreté.

«J'ai un garçon qui a 5 ans, qui a des trous dans son habit l'hiver. Ça nous prenait une solution de rechange. Le temps des fêtes est difficile. Je n'avais pas vraiment les moyens de trouver quelque chose dans les magasins», raconte une mère.

Force est de constater le besoin criant, Mme Denis-Bérubé songe déjà en faire plus.

«Un local permanent qui me permettrait d'amasser les dons, de faire le tri, et de pouvoir donner au moins une fois par mois parce que c'est pas juste dans le temps des fêtes que les gens ont besoin.»

Pour faire un don ou en savoir plus sur ce nouveau mouvement d'entraide, vous pouvez suivre la page Facebook de Monsieur Bonheur.