Elle texte «Je crois que je suis en danger» avant de disparaître

Un texto inquiétant envoyé à un proche n’aura malheureusement pu sauver une femme de l’Alabama, dont le corps a été retrouvé récemment.

Paighton Houston, 29 ans, était portée disparue depuis le 20 décembre dernier, date à laquelle elle aurait été vue dans un bar de Birmingham en Alabama.

Le corps de la femme a été retrouvé le 3 janvier dernier dans une tombe peu profonde derrière une maison à Hueytown, a déclaré le détective de police de Trussville, Ben Short, dans un communiqué.

Pendant la soirée du 20 décembre, Houston aurait envoyé un SMS à un collègue de travail dans lequel elle aurait affirmé être en présence d’étrangers et de se sentir en danger, selon CNN.

«Je ne connais pas ces gens»

La femme de 29 ans aurait été aperçue pour la dernière fois en train de quitter le bar avec deux hommes massifs, selon la police de Birmingham.

«Si j'appelle, réponds. Je ne connais pas ces gens et je me sens en danger», a texté la victime à son collègue de travail, selon sa mère, Charlaine Houston. Paighton Houston se serait rendue au bar avec ledit collègue plus tôt dans la journée, a indiqué sa mère.

Le gouverneur de l'Alabama, Kay Ivey, a offert une récompense de 5 000 $ pour des informations crédibles dans la recherche de Houston.