Les activités d’entraînement en Irak suspendues

Les activités d’entraînement dirigées par le Canada en Irak dans le cadre de la mission de l’OTAN et de l’Opération IMPACT sont suspendues temporairement, alors qu’on redoute une escalade des tensions dans cette région.

Les factions pro-Iran en Irak font monter la pression samedi sur les bases abritant des soldats américains à l'issue d'une journée de défilés monstres pour les funérailles du puissant général iranien Qassem Soleimani tué à Bagdad par les Américains.

«Le Canada continue de surveiller et d’évaluer la situation et nous sommes en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux», a fait savoir le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, par voie de communiqué.

Le ministre a assuré que la coalition a pour but de garder un Irak uni et stable, et de prévenir la résurgence du groupe armé État islamique.

«Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour la sécurité de la population civile et du personnel militaire», a-t-il ajouté.

La majore-générale Jennie Carignan dirige cette mission de l'OTAN en Irak.

En ce moment, 850 soldats canadiens sont déployés à travers l’Irak, la Jordanie, le Liban, le Koweït et le Qatar, a indiqué le ministère de la Défense nationale.