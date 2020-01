Les Golden Globes en chiffres

Le 5 janvier, le Tout-Hollywood revêtira ses plus beaux atours pour assister à la soirée des Golden Globes, première réception de cette saison des prix qui s’annonce remplie de suspense. Afin de se préparer à fouler, par procuration, le tapis rouge, voici 10 chiffres sur le gala où le glamour sera à l’honneur.

77e édition

La cérémonie 2020 sera la 77e édition des Golden Globes qui se déroulera à l'hôtel Beverly Hilton de Los Angeles. La soirée de remise de statuettes dorées, retransmise en direct sur les ondes de CTV, débutera à 20 h.

25 catégories

Au total, des prix seront décernés dans 25 catégories. Les Golden Globes récompensant tant les artisans du petit que du grand écran, il y a donc 14 catégories en cinéma et 11 en télévision.

4 fois

La 77e édition des Golden Globes sera animée par Ricky Gervais. Le Britannique de 58 ans en sera à sa quatrième présentation de la soirée.

6 citations

Le film ayant reçu le plus de nominations est «Marriage Story» avec six. Le long métrage mettant en vedette Scarlett Johansson et Adam Driver, qui s’intéresse au divorce d’un couple, est sorti dans les salles montréalaises avant sa diffusion sur Netflix. Vient ensuite «The Irishman» de Martin Scorsese, qui a obtenu cinq nominations. «Il était une fois à Hollywood» de Quentin Tarantino suit avec cinq. «Joker» et «The Two Popes» ont quant à eux récolté quatre nominations chacun.

17 nominations

Le grand gagnant des Golden Globes 2020, avant même les remises de statuettes, est incontestablement Netflix. Désormais distributeur de longs métrages à part entière, le service de visionnement en ligne a mis la patte sur sa part du lion avec 17 nominations dans 14 catégories. Sony Pictures suit loin derrière avec huit alors que Walt Disney Studios Motion Pictures n’en a obtenu que six.

8 statuettes

Tous les ans, la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), organisatrice des Golden Globes et qui compte environ 90 membres votant, décerne le prix Cecil B. DeMille, statuette honorifique destinée à saluer la carrière d’un acteur ou d’une actrice. Cette année, c’est Tom Hanks qui en sera le récipiendaire, lui qui a gagné huit Golden Globes au cours de sa carrière.

0 femme

À la surprise générale, aucune femme n’a été nommée dans la catégorie de la meilleure réalisation ou du meilleur scénario. Ainsi, le long métrage «Les quatre filles du docteur March» de Greta Gerwig a été tout simplement ignoré dans ces deux catégories. Du film, seule Saoirse Ronan (comme meilleure actrice dans un drame) et Alexandre Desplat (pour la meilleure trame sonore) ont été cités.

2 ambassadeurs

Chaque année, l’enfant (ou les enfants) d’une vedette est nommé comme ambassadeur des Golden Globes. Son rôle a évolué avec les années si bien qu’il remet désormais les statuettes aux gagnants en plus de représenter la HFPA lors d’événements caritatifs. L’édition 2020 est dotée de deux ambassadeurs en les personnes de Dylan et Paris Brosnan, fils de Pierce Brosnan.

11 chefs

S’il faut se fier au repas servi l’an dernier pendant la cérémonie, ce sont 11 chefs qui officieront le 5 janvier. Au total, 120 employés de cuisine, 50 préposés au bar, 160 préposés à l’accueil et 250 serveurs seront à pied d’œuvre pour satisfaire les quelque 1300 vedettes dans la salle.

1500 mini bouteilles de champagne

Tradition oblige, plus de 1500 mini bouteilles de Moët et Chandon Impérial brut seront distribuées... sur le tapis rouge des Golden Globes. Et dès leur arrivée dans la salle de réception, les stars se verront offrir l’un des 500 cocktails au champagne, créés spécialement pour l’occasion.