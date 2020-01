Retour sur la belle année d'Anne-Élisabeth Bossé

Anne-Élisabeth Bossé a su nous divertir cette année avec son rôle marquant dans «Menteur». Puisque le film est désormais offert en DVD et en vidéo sur demande, la comédienne revient sur cette belle aventure.

Anne-Élisabeth, comment décrirais-tu ton personnage dans «Menteur»?

C’est quasiment une héroïne tragique. Nous l’avons abordée avec une très grande intensité. Entre le cœur et la raison, lequel l’emporterait? C’est comme dans une tragédie grecque... Virginie est un personnage qui vit énormément de contradictions: elle vit avec son chum, mais elle veut le laisser pour son frère. Elle est pour la vérité, mais en même temps elle est remplie de secrets. Il y a beaucoup de dualité chez ce personnage.

Souvent, quand ton personnage s’exprime, on ne comprend rien! Avais-tu un texte de base sur lequel t’appuyer initialement?

Oui, j’en avais un quand je pleurais en parlant. Comme on le sait, Émile (Gaudreault, le réalisateur, NDLR) tourne à peu près 30 prises où il fait répéter la même phrase. Je pense qu’il a conservé les bouts de délire... Je suis bien contente du film.

Les acteurs sont unanimes: ils aiment travailler avec Émile. As-tu le sentiment que l’expérience qu’il a acquise devant la caméra avant de passer derrière se sent dans son travail?

Je crois que les réalisateurs qui ont déjà été acteurs ont cette conscience-là. Mais, avec Émile, c’est particulier. Au-delà de ça, c’est un grand fan des acteurs. Il voyage beaucoup et va voir beaucoup de pièces de théâtre à New York, à Londres... Au-delà du fait qu’il connaît bien la scène, c’est un amoureux de l’acteur. Il aime le jeu.

Est-ce qu’il t’arrive de voyager, toi aussi, pour le simple plaisir d’aller voir ce qui se fait ailleurs?

Oui, et souvent, quand je voyage avec mon chum, nous allons voir une «game» de sport et nous allons voir des spectacles. Nous faisons les deux à la fois. Ça peut être à New York ou à Chicago. Moi aussi, je suis fan de jeu et d’acteurs. Quand je regarde un film, c’est ce qui me fascine. Avant même la réalisation ou l’écriture, je m’intéresse à la manière dont l’acteur aborde la proposition. C’est son rôle qui m’intéresse et je me questionne: comment s’y est-il pris pour transmettre ça?

Le film «Menteur» est désormais offert en DVD et en vidéo sur demande (VSD). «En tout cas», de retour le lundi 6 janvier à 19 h 30, à TVA.