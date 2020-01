Tim Hortons réplique aux critiques de Justin Bieber

Justin Bieber s'est vu offrir un sac rempli de couvercles de gobelets à café par les patrons de la chaîne de restauration rapide Tim Hortons après qu’il eut exprimé son mécontentement à l'égard des nouveaux gobelets de la marque.

Le musicien s'était plaint sur Instagram la semaine dernière des nouveaux gobelets « inconfortables » du magasin, insistant sur le fait que les couvercles originaux étaient « plus faciles à retirer ».

Il a même mené son propre sondage en ligne, demandant aux fans de se prononcer sur la question. Après que 70% des participants ont voté en faveur de la position de Justin Bieber, celui-ci a communiqué directement avec les représentants de Tim Hortons pour leur faire part de ses conclusions, les exhortant à prendre les résultats en considération.

Les représentants de la marque n'ont pas tardé à répondre, remerciant la superstar de la pop pour ses commentaires, insistant sur le fait qu'ils travaillaient à améliorer la qualité des nouveaux couvercles, et l'invitant à « se joindre à notre équipe qui travaille à les rendre encore meilleurs ».

Justin Bieber semblait être ouvert à l'idée, et quelques heures plus tard, à Toronto, il a reçu une livraison spéciale – un sac rempli de couvercles de gobelets de café de l'ancien style –, qui lui a été apportée alors qu'il encourageait l'équipe de hockey sur glace des Maple Leafs de Toronto, contre les Rangers de New York.

« Nous avons perdu (le match), mais j'ai reçu un tas de couvercles, alors il y a quand même une victoire dans la soirée », a dit Bieber en partageant une photo de son cadeau sur sa page Instagram.

Toujours enthousiaste à propos du cadeau, il a affiché une photo de lui buvant dans une tasse à café avec le vieux couvercle, et a écrit : « C'est ici que ça se passe chez @timhortons »