Un nonagénaire happé par un véhicule lutte pour sa vie

Un homme de 95 ans a été très grièvement blessé samedi après-midi à Shawinigan, en Mauricie, lorsqu’il a été happé par un véhicule en traversant une rue.

L’accident a eu lieu près de l'intersection de l'avenue Champlain et de la rue Montcalm, a indiqué la Sûreté du Québec dans un communiqué en soirée, mentionnant qu’elle avait été avisée de cet événement vers 15h30.

«Selon les premières informations, le piéton [...] a subi des blessures importantes et a été transporté dans un centre hospitalier, où on craint actuellement pour sa vie. En ce qui concerne le conducteur, il n'a pas été blessé et n'a pas été transporté à l'hôpital», a précisé la SQ.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.