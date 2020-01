Après le temps des Fêtes, des alternatives à Nez rouge

Quelques jours après qu’Opération Nez rouge eut mis fin à ses activités jusqu’au prochain temps des Fêtes, les autres services de raccompagnements tiennent à rappeler qu’ils sont disponibles tous les autres jours de l’année, même s’ils doivent affronter plusieurs défis.

«On ne parle pas assez des services de raccompagnement. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu’on existe. Chaque fois que l’on parle d’alcool au volant à la télé, on devrait faire mention qu’on existe comme solution», a insisté Manon Potvin, propriétaire de Raccompagnement 4 saisons.

Complémentaire à Opération Nez rouge

Depuis 12 ans, son entreprise ramène à bon port les gens du 450 qui ont un peu trop bu pour prendre le volant.

Contrairement à Opération Nez rouge, les conducteurs sont rémunérés et le service est payant, un coût fixé en fonction de la distance parcourue et qui est moins cher pour les membres.

«Pendant le temps des Fêtes, c’est sûr qu’Opération Nez rouge nous fait compétition: entre le service gratuit et celui qui est payant, tu choisis le gratuit. Mais en même temps, nous, on roule pendant les tempêtes et notre délai est moins long, environ 30 minutes», a nuancé Mme Potvin, qui assure ne pas voir Nez rouge d’un mauvais œil.

D’ailleurs, dès que l’opération a pris fin le 1er janvier, Raccompagnement 4 saisons s’est empressé de lancer un appel aux bénévoles de l’organisme qui ont apprécié leur expérience.

Manque de conducteurs

C’est que, partout au Québec, la dizaine de compagnies de raccompagnement manquent cruellement de conducteurs.

Dans la région de la Capitale-Nationale, l’entreprise Tolérance Zéro reconnaît qu’elle n’a pas pu faire autant de raccompagnements qu’elle l’aurait souhaité dans la dernière année à cause de ce problème.

«Que ce soit pour une fois par semaine ou pour une fois par mois, tout le monde est bienvenu pour venir travailler», a lancé Daniel Bédard, président-directeur général de Tolérance Zéro à Québec.

Le recrutement a toujours été un défi, comme être conducteur est un petit gagne-pain à temps perdu, après les heures de boulot. Mais la situation est pire cette année, avec la pénurie de main-d’œuvre qui s’est aggravée dans la région.

«Pour la première fois, des gens m’appellent pour me dire qu’ils ne peuvent pas rentrer parce qu’ils doivent faire des heures supplémentaires à leur emploi primaire», a illustré M. Bédard, qui jure que les volontaires ne regrettent pas leur expérience.

«C’est très rare de tomber sur des gens désagréables. Les conducteurs passent de belles soirées. Ils rencontrent toute sorte de monde. On a des conversations très intéressantes», a-t-il ajouté.

Selon le Regroupement Conduite Responsable Canada, qui rassemble la plupart des compagnies de raccompagnement, entre 500 000 et 600 000 fêtards bénéficient de ce service chaque année, au Québec.

Du côté d’Opération Nez rouge, qui a aussi eu de la difficulté à attirer des bénévoles cette année, on réitère qu’il est complètement impensable d’assurer un service gratuit pour toute l’année.