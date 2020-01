Les conditions météorologiques du week-end -de grandes chaleurs et des vents- ont malheureusement favorisé la propagation des incendies de forêt en Australie.

Dimanche, les autorités australiennes en étaient d’ailleurs à constater les «dégâts considérables» provoqués par ces incendies jamais vus.

Patrick Lévesque, un pompier québécois établi en Australie depuis une vingtaine d’années, l’affirme, la journée d’hier a été une des pires depuis le début de feux ravageurs, il y a quelques mois.

«Dans mon véhicule il faisait 48 degrés avec des vents d’une trentaine de kilomètres à l’heure, c’est comme ouvrir un four», dit-il.

«Mes confrères dans le sud du pays disaient que combattre les feux c’était horrible, il faisait tellement chaud, le vent, les tisons, c’est une situation qui était vraiment intenable», ajoute M. Lévesque.

Le premier ministre du pays, Scott Morrison, a annoncé hier que 3000 réservistes de l’armée avaient été appelés pour prêter main-forte aux pompiers volontaires. Des spécialistes québécois doivent aussi se rendre sur place.

Malgré tout, Patrick Lévesque est d’avis que les feux qui rasent présentement l’Australie ne pourront être éteints avant quelques mois.

«On ne parle plus de jours ou de semaines, on parle plus de mois», lance-t-il.