Record de films réalisés par des femmes

Greta Gerwig, Jennifer Lee ou encore Anna Boden sont au nombre des réalisatrices qui ont fait de 2019 une année record en termes de films réalisés par des femmes.

Néanmoins, le nombre n'est pas très élevé.

En effet, parmi les 100 films les plus rentables de l’année, 10,6% ont été réalisés par des femmes si on en croit le calcul effectué par l’Annenberg Inclusion Initative de la University of Southern California (USC) qu’a relayé Variety. Une part qui a augmenté de tout juste 4,5% par rapport à 2018, et grâce à des des films comme Queens, La Reine des Neiges 2 ou encore Captain Marvel. Sans oublier Booksmart d’Olivia Wilde, Queen & Slim de Melina Matsoukas et aussi L’Adieu de Lulu Wang.

«Il y a de la lumière là où il y a de la place pour l’amélioration, a déclaré Stacy L. Smith, l’une des auteures de l’étude. Les studios Universal dirigés par Donna Langley devraient être applaudis pour assurer aux femmes des opportunités. Mais la Paramount quand à elle a besoin de donner plus d’accès et d’opportunités à ces réalisatrices.»