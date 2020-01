Rénover votre maison ou acheter neuf?

Deux options s’offrent à vous quand vient le temps de moderniser votre domicile : vous pouvez le rénover ou en acheter un autre nouvellement construit.

Selon Ghislain Larochelle, chroniqueur immobilier, la première chose à faire est de bien évaluer votre situation afin de choisir l’option la plus avantageuse. L’une ou l’autre de ces alternatives comporte des avantages et des inconvénients.

En choisissant l’option de rénover une propriété existante, vous évitez d’avoir à déménager et vous continuez de profiter de votre quartier et de la proximité des services qui y sont déjà établis. En revanche, le fait de rénover entraîne son lot d’inconforts : il y a l’effet du stress sur vous et votre famille le temps des travaux ainsi que les possibles dépassements de coûts.

Si au contraire vous choisissez d’acheter une propriété neuve, vous profiterez d’une option « clé en main » que vous pourrez personnaliser. De plus, les travaux sont garantis. Toutefois, le prix d’achat n’est pas négociable, et vous pourriez même devoir débourser quelques extras si vous choisissez des matériaux luxueux, en plus de la TPS et la TVQ.

Bien évaluer votre situation

Pour faire le meilleur choix, Ghislain Larochelle suggère donc de prendre le temps de bien choisir la ville et le quartier qui vous intéressent, de considérer votre situation familiale (si vous avez des enfants et si vous en voulez), puis d’évaluer vos habiletés en rénovation et votre désir d’entreprendre ce genre de projet. Et ultimement, il conseille de bien établir votre budget avant d’entamer vos recherches.

Vous souhaitez rénover? Selon le chroniqueur, ce sont les travaux de peinture, ainsi que de rénovation de cuisine et de salle de bain qui procurent le meilleur retour sur investissement. En contrepartie, l’installation d’une piscine, le pavage de l’entrée de voiture et l’installation d’une clôture sont les travaux qui génèrent le moins bon retour.

Rénover pour revendre ?

Ghislain Larochelle estime de plus que de rénover votre domicile pour le revendre et ensuite en acquérir un nouveau peut s’avérer une bonne idée.

« C’est une bonne stratégie si les rénovations permettent d’augmenter la valeur de votre maison ou de votre condo. Mais il faut rénover au goût du jour et non pas à notre goût », explique-t-il.

Conseils

Le chroniqueur offre finalement quelques conseils pour faire le meilleur choix.

1. Ni trop rénover ni sous-rénover

« Il faut trouver le juste milieu. Ça ne sert à rien d’installer du plancher flottant de basse qualité dans une maison de luxe, ou encore d’installer une cuisine de 30 000 $ dans une maison dont la valeur est de 200 000 $ », précise-t-il.

2. Vérifier les subventions auxquelles vous pourriez être admissible

Il cite notamment un remboursement de TPS/TVQ dans le cadre d’un projet de construction neuve, ainsi que les subventions du programme Rénoclimat.

3. Demander le permis

En plus de vérifier votre admissibilité à ces subventions, Ghislain Larochelle rappelle l’importance de demander un permis de rénovation à la ville et d’avertir votre assureur avant le début des travaux.

Le chiffre de la semaine: 75%

Il s’agit du rendement moyen de l’argent investi dans la rénovation d’une cuisine ou d’une salle de bain.