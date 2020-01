Autre changement de navire à la traverse Matane-Côte-Nord

La nouvelle année débute avec un changement de navire à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout.

Le «CTMA Vacancier» prend la relève dès ce matin pour la liaison maritime. Il sera en service jusqu’au 20 janvier.

Il vient prendre la relève du «Saaremaa 1», le navire de relève permanent de la traverse, qui doit subir des travaux pour maintenir sa certification.

Les travaux concernent le système de protection contre les incendies du navire. Ils seront effectués à Trois-Rivières. La Société des traversiers du Québec indique que le navire reviendra ensuite à Matane pour effectuer la liaison maritime.

Les travaux sur le «F.-A.-Gauthier», le navire principal, sont en cours pour régler la problématique des moteurs électriques. Le PDG de la STQ, Stéphane Lafaut, devrait revenir à Matane prochainement pour faire le point sur les travaux.

On ignore pour l’instant à quel moment le traversier, retiré depuis plus d’un an, sera de retour en service.Navettes aériennes

Les navettes aériennes entre les aéroports de Mont-Joli, Baie-Comeau et Sept-Îles sont toujours en service lundi. La STQ a indiqué que le service aérien complémentaire serait en place jusqu’au retour en service du «F.-A.-Gauthier».

Pour le moment, il est uniquement possible de réserver une place sur un vol lundi. La STQ a indiqué vendredi à TVA Nouvelles que d’autres vols seront bientôt rendus disponibles.

La Société d’État était en lien avec son fournisseur pour les derniers détails.