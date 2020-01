Cinq ans après Charlie, l'intolérance religieuse se répand, selon RSF

Cinq ans après la tuerie à Charlie Hebdo, l'organisation Reporters sans frontières (RSF) et deux rapporteurs spéciaux de l'ONU ont appelé les organisations internationales et les États à protéger les journalistes face à une montée de l'intolérance religieuse.

Lors d'une conférence de presse à Paris, le secrétaire général de RSF Christophe Deloire a estimé que les leçons de l'attentat contre l'hebdomadaire satirique français n'avaient pas été tirées.

Huit pays ont supprimé la notion de blasphème de leur cadre juridique depuis cet événement tragique, mais 69 continuent de le réprimer, et 6 pays le punissent de la peine de mort (Mauritanie, Brunei, Pakistan, Iran, Afghanistan).

Et, même dans les États comme la France où le droit au blasphème est reconnu, des journalistes doivent vivre sous protection policière, comme ceux de Charlie Hebdo, et son exercice devient de plus en plus difficile, face aux pressions et menaces qui s'exercent, notamment via les réseaux sociaux.

Dans ces pays, s'inquiète Christophe Deloire, il existe un risque sérieux que «les États, les plateformes et les médias cèdent, que l'autocensure l'emporte, et que le droit subsiste formellement, mais qu'il ne soit plus exercé».

Un constat confirmé par Ahmed Shaheed, rapporteur spécial de l'ONU pour la liberté de religion, et David Kaye, son homologue chargé de la liberté d'opinion et d'expression.

«Les lois anti-blasphème sont toujours là, et elles continuent d'être utilisées pour étouffer certains débats», a souligné ce dernier. Et même lorsque le blasphème n'est pas illégal, «l'État et les autorités continuent à échouer à protéger les individus», notamment ceux qui subissent harcèlement et menaces via les réseaux sociaux, a-t-il complété.

«Je ne crois pas qu'il puisse y avoir démocratie ou droits de l'homme sans exercice du blasphème», a renchéri Richard Malka, avocat depuis 27 ans de Charlie Hebdo, appelant à défendre sans relâche ce principe fondateur, qui a servi d'étincelle aux Lumières.

«La liberté d'expression, c'est la mère de toutes les libertés», et pourtant «jamais cette liberté d'expression n'a autant régressé», a-t-il affirmé, constatant que «le cancer qu'est l'interdiction du blasphème a métastasé dans tous les domaines de la pensée».

«Le logiciel de la censure s'est inversé. Il a muté. Aujourd'hui, on demande à nouveau l'interdiction du blasphème», s'est-il inquiété.

«Qui ose aujourd'hui critiquer les religions cinq ans après Charlie? En réalité, personne. La peur a gagné», a-t-il estimé.