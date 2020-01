Courir un marathon pour vivre plus longtemps?

Le fait de courir un marathon pour une première fois pourrait vous faire vivre plus longtemps.

C’est du moins ce que suggère une nouvelle étude du American College or Cardiology paru lundi.

L’observation de 138 athlètes, qui étaient inscrits pour la première fois à un marathon, a permis aux chercheurs de conclure que l’entraînement nécessaire pour courir un marathon réduisait l’«âge vasculaire» de quatre ans.

C’est-à-dire que l’exercice renverse le raidissement de l’artère principal du corps – l’aorte – en plus de réduire la pression artérielle.

«Notre étude met en évidence l'importance des modifications du mode de vie pour ralentir les risques associés au vieillissement, d'autant plus qu'il ne semble jamais trop tard, comme en témoignent nos coureurs plus âgés et plus lents», explique Charlotte H. Manisity de l’Institute of Cardiovascular Science de l’Université College London.

Toutefois, l’auteure de l’étude prétend que les bénéfices pour la santé ne sont pas exclusifs au fait de courir un marathon.

À son avis, l’idée principale dans cette étude est plutôt les bienfaits que peuvent avoir des objectifs d’entraînement et de respecter une structure.

«L’étude montre qu'il est possible d'inverser les conséquences du vieillissement sur nos vaisseaux sanguins avec de l'exercice dans le monde réel en seulement six mois», ajoute Dr Manisity.