Golden Globes: Ricky Gervais vole la vedette

La course aux Oscars prend forme. Au cours d’une cérémonie marquée par l’humour brûlant de Ricky Gervais, Sam Mendes a créé la surprise en remportant le Golden Globe du Meilleur réalisateur pour 1917.

Le cinéaste britannique derrière le film de guerre a devancé le grand favori Martin Scorsese, en nomination pour The Irishman. Au moment de mettre sous presse, il s’agissait du plus gros prix décerné.

En télévision, la succulente série britannique Fleabag a été sacrée Meilleure comédie. Du côté des drames, Succession a raflé la palme. La saga de HBO a coiffé au passage la deuxième saison de Big Little Lies, produite par Jean-Marc Vallée. Les actrices de Petits secrets, grands mensonges (Nicole Kidman, Reese Whiterspoon) sont également reparties bredouilles.

Photo AFP

Brutal

Plusieurs attendaient les Golden Globes avec impatience cette année. Non pas pour connaître les gagnants et commencer à spéculer en vue des Oscars, mais pour entendre les blagues de Ricky Gervais. De retour aux commandes du prestigieux rendez-vous après quelques années d’absence, le stand-up comique britannique n’a pas déçu. Incisif et irrévérencieux à souhait, son monologue d’ouverture a égratigné toute la salle... ou presque. Il fallait voir les visages mi-amusés, mi-choqués des célébrités au parterre (on salue Gwyneth Paltrow et Tom Hanks) après chaque blague corrosive pour mesurer sa force de frappe. Le maître de cérémonie a notamment tiré à boulets rouges sur Felicity Huffman, prise au cœur d’un vaste scandale de corruption, et l’homme d’affaires et pédocriminel Jeffrey Epstein, qu’il a décrit comme « un ami » du gratin hollywoodien.

Photo AFP

L’animateur a également attaqué la rectitude politique en déclarant, avec sarcasme, qu’il avait décidé de laisser tomber le segment in memoriam parce qu’il trouvait la liste des gens décédés en 2019 « trop blanche » et « pas assez diversifiée ».

Enfin, Gervais a recommandé aux gagnants de remiser leurs discours engagés. « Vous êtes mal placés pour faire la morale au public... Vous ne connaissez rien aux grands enjeux sociaux. Vous avez passé moins de temps à l’école que Greta Thunberg! »

L’humoriste a beau avoir déclaré une bonne demi-douzaine de fois que c’était son dernier tour de piste aux Golden Globes, on souhaite qu’il revienne pimenter la cérémonie l’an prochain.

Pour l’Australie

Quelques présentateurs et lauréats ont mentionné les feux de brousse dévastateurs qui sévissent présentement en Australie. Sacré Meilleur acteur (minisérie) pour The Loudest Voice, Russell Crowe a manqué la cérémonie, préférant rester chez lui, en Australie. Le lauréat avait toutefois pris soin d’envoyer un message en cas de victoire. Récités par Jennifer Aniston, ses remerciements ont souligné l’urgence d’agir pour contrer les changements climatiques, cause directe des incendies, d’après ses dires.

Photo AFP

Parmi les moments d’émotions qui sont venus ponctuer la soirée, signalons le discours de Kate McKinnon, qui présentait un prix hommage à Ellen DeGeneres. La star de Saturday Night Live a salué le courage de l’animatrice et humoriste, qui a risqué sa carrière en sortant publiquement du placard en 1997. « Sans elle, j’aurais probablement continué de croire que j’étais anormale, que je n’avais pas ma place ici... » a déclaré McKinnon, également lesbienne.

Golden Globes 2020 Les GAGNANTS

CINÉMA

Meilleur réalisateur

Sam Mendes (1917)

Meilleur film d’animation

Missing Link

Meilleur film étranger

Parasite

Meilleur scénario

Once Upon A Time In Hollywood

Meilleure chanson originale

(I'm Gonna) Love Me Again (Rocketman)

Meilleur actrice de soutien

Laura Dern (Marriage Story)

Meilleur acteur – comédie

Taron Egerton (Rocketman)

Meilleur actrice – comédie

Awkwafina (The Farewell)

Meilleur acteur – drame

Joaquin Phoenix (Joker)

Meilleur actrice – drame

Renée Zellweger (Judy)

Meilleur acteur de soutien

Brad Pitt (Once Upon A Time... In Hollywood)

TÉLÉ

Meilleure série dramatique

Succession

Meilleure comédie

Fleabag

Meilleure actrice – minisérie

Michelle Williams (Fosse/Verdon)

Meilleur acteur – minisérie

Russell Crowe (The Loudest Voice)

Meilleure actrice – série dramatique

Olivia Colman (The Crown)

Meilleur acteur – série dramatique

Brian Cox (Succession)

Meilleur actrice / comédie