Lady Gaga subit encore les séquelles du viol dont elle a été victime

Le syndrome de stress post-traumatique vécu par Lady Gaga après avoir été violée s'est manifesté sous la forme de «douleur intense» sur tout son corps. La star a été violée à l'adolescence et s'est concentrée sur sa carrière au lieu de demander de l'aide.

La chanteuse évoque régulièrement ses problèmes de santé mentale liés à ce traumatisme, et elle a donné plus de détail ce samedi lors d'une interview avec Oprah Winfrey. Elle a notamment expliqué que son violeur était quelqu'un qu'elle connaissait depuis la jeunesse, même si elle a refusé de révéler son nom. «J'ai été violée à plusieurs reprises quand j'avais 19 ans, ce qui m'a fait développer un syndrome de stress post-traumatique, qui résultait du viol et de mon incapacité à gérer ce traumatisme», a-t-elle dévoilé.

AFP

À l'époque, elle tentait de lancer sa carrière musicale, et ce n'est qu'après avoir atteint le succès qu'elle a commencé à développer les symptômes. «Tout à coup, je suis devenue une star, je voyageais partout, de chambre d'hôtel aux garages, aux limousines, à la scène, et je n'avais jamais géré ce viol, et tout à coup, j'ai commencé à subir ces horribles et intenses douleurs sur tout mon corps, qui imitaient ce que j'ai ressenti après avoir été violée», ajoute-t-elle.

Depuis, la chanteuse a été diagnostiquée de fibromyalgie et selon elle, une thérapie de neuropsychologie l'aide à éloigner la maladie. «Ce qui est intéressant, c'est que, grâce à la recherche neuropsychologique et à ma relation avec mes docteurs, on peut traiter la fibromyalgie par une thérapie psychologique. Et la santé mentale est quelque chose de médical, cela devrait être traité comme tel et non ignoré», a-t-elle expliqué.