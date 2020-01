Le Canadien s’enlise

Le Canadien de Montréal a encaissé un sixième revers consécutif, lundi soir, au Centre Bell, en s’inclinant par la marque de 3 à 2 devant les Jets de Winnipeg.

Le défenseur Ben Chiarot a brillé devant son ancienne équipe, mais ses deux buts n’ont pas été suffisants au Canadien pour renouer avec la victoire.

C’est plutôt la sixième réussite de la saison du joueur de centre Andrew Copp, en troisième période, qui a fait la différence.

Les visiteurs ont inscrit deux buts rapides au début du deuxième engagement.

Josh Morrissey a d’abord marqué son quatrième but de la saison sur un tir de la pointe, qui a été dévié devant le filet de Carey Price.

Environ trois minutes plus tard, alors que le Canadien évoluait avec l’avantage d’un homme, un revirement de Nick Suzuki au centre de la patinoire a permis à Nikolaj Ehlers et Blake Wheeler de filer seuls en zone adverse. Ehlers a compté son 17e but de la campagne pour donner une priorité de 2 à 0 aux Jets. Pour sa part, Wheeler a obtenu sa deuxième mention d’aide du match sur la séquence.

Chiarot a répliqué pour le Canadien à l’aide d’un puissant tir ce qui a permis à l’équipe locale de retraiter au vestiaire avec un déficit d’un seul but.Bonne première impression pour Kovalchuk

Andrew Copp a redonné une priorité de deux buts à la formation de Winnipeg en milieu de troisième période, mais Chiarot a à nouveau réduit l’écart. L’Ontarien de 28 ans a inscrit son septième but de la saison avec l’aide de Tomas Tatar et Ilya Kovalchuk.

Ce dernier a d’ailleurs bien fait à son premier match avec le Tricolore. En plus d’obtenir une mention d’aide, il a terminé la rencontre avec un différentiel de +2. Utilisé sur le premier trio avec Tatar et Phillip Danault, il a obtenu 19 min 25 s de temps de glace.Pour Kovalchuk, il s’agissait d’un premier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis le 9 novembre.

Devant le filet du Canadien, Carey Price a repoussé 24 des 27 tirs auxquels il a fait face. La dernière victoire de Price remonte au 23 décembre, alors que le Tricolore avait vaincu les Jets par la marque de 6 à 2, à Winnipeg.

Connor Hellebuyck a réussi 29 arrêts devant la cage des Jets, qui n’avait gagné qu’un seul de leurs cinq derniers matchs avant de débarquer au Centre Bell.

Le Canadien sera de retour en action dès mardi contre les Red Wings, à Detroit. Les Wings présentent une fiche de 2-8-0 à leurs 10 derniers matchs.