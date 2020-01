Le nouveau premier ministre grec à la Maison-Blanche

Six mois après son arrivée au pouvoir, Kyriakos Mitsotakis va effectuer mardi sa première visite en tant que Premier ministre grec à la Maison Blanche, où il doit s'entretenir avec Donald Trump dans un contexte de tensions avec la Turquie voisine.

Athènes mise sur cette visite pour attirer les investisseurs américains et booster son économie frappée par la crise de la dernière décennie, une priorité du gouvernement conservateur grec.

Mais la rencontre Mitsotakis-Trump intervient sur fond de relations tendues avec Ankara en matière d'immigration, d'énergie et de différends territoriaux.

«La Grèce et les Etats-Unis sont plus proches que jamais», a déclaré fin décembre Kyriakos Mitsotakis lors d'une interview à l'hebdomadaire grec To Vima.

Athènes est «un allié fiable» pour les Etats-Unis, a-t-il ajouté, soulignant qu'il s'attendait à ce que cela «soit confirmé non seulement en paroles mais aussi en actes».

Washington maintient traditionnellement un équilibre délicat entre Athènes et Ankara, frères ennemis au sein de l'Otan.

En 1996, l'ex président américain Bill Clinton avait dû intervenir pour éviter un conflit armé entre les deux pays autour d'un îlot disputé en mer Egée.

Mais l'actuelle administration de Donald Trump a souvent opté pour une politique des Affaires étrangères controversée en cultivant des relations même avec des dirigeants de pays dont les choix avaient par ailleurs été réprimandés par le Département d'Etat ou le Congrès américain.

L'un de ces dirigeants est le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

«Il est évident que la politique imprévisible du président américain crée une ambiance qui n'est pas clair», a indiqué à l'AFP Spyridon Litsas, professeur des Relations internationales à l'Université de Thessaloniki.

Kyriakos Mitsotakis veut «montrer aux responsables politiques et économiques américains qu'à côté du manque de fiabilité de la Turquie, il y a aussi la Grèce, un pays-clé pour l'équilibre en Méditerranée orientale, un acteur fondamental pour retracer la carte énergétique de la région et un terrain favorable aux investissements», resume ce professeur.

Les relations greco-turques sont de nouveau mises à l'épreuve après la signature en novembre d'un accord maritime et militaire controversé entre Ankara et le gouvernement libyen d'union (GNA).

Délimitant les frontières entre ces deux pays, l'accord a aussitôt été condamné par de nombreux pays dont Chypre, l'Egypte et la Grèce.

Ankara cherche à placer ses pions dans la région après la découverte des gisements d'hydrocarbures ces dernières années en Méditerranée.

Donald Trump a signé en décembre l'EastMed Act, une initiative pour faciliter la coopération énergétique entre la Grèce, l'Israël et Chypre.

La semaine dernière ces trois pays ont solennellement signé à Athènes un accord de coopération sur un gazoduc EastMed, censé d'acheminer le gaz israélien vers l'Europe centrale.

Il s'agit d'un ouvrage qui ne sera commencé que dans quelques années mais l'accord sur l'EastMed est plutôt vue comme «une riposte» à l'accord turco-libyen, selon des experts.

Pour les Etats-Unis, la Grèce est «un pilier crucial pour la stabilité dans la région», a indiqué l'ambassadeur américain à Athènes, Geoffrey Pyatt, lors d'une conférence en décembre.

La Grèce est actuellement «l'un des plus importants partenaires dans le sud de l'Europe», estime un haut responsable américain.

Les relations greco-américaines ont connu un nouvel élan après 2017 sous le gouvernement de gauche d'Alexis Tsipras, selon ce responsable.

Malgré «l'anti-américanisme» traditionnel de la gauche, Alexis Tsipras avait fait preuve de pragmatisme en mettant fin à la dispute chronique de son pays avec son voisin septentrional, la Macédoine du Nord, une politique soutenue par l'Occident.

En même temps, le gouvernement de Tsipras avait alors oeuvré pour promouvoir la carte énergétique soutenue par Washington aux dépens de Moscou. Athènes avait aussi signé un programme pour la mise à jour de ses appareils F-16 d'un coût de 1,5 milliard de dollars (1,3 milliard d'euros).

Lors de la visite du Secrétaire d'Etat Mike Pompeo à Athènes en octobre, les deux pays ont renouvelé leur coopération en matière de la défense et la sécurité.

Athènes est également intéressé par des drones américains et des appareils de combat F-35, a indiqué le Premier ministre à To Vima.