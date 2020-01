LG se tourne vers l'expertise québécoise

Le géant de l'électroménager LG mise sur l’expertise du Québec en intelligence artificielle afin de transformer notre quotidien avec ses technologies toujours plus poussées.

La compagnie sud-coréenne a annoncé, dans sa grande conférence de presse en marge du Consumer Electronic Show (CES), à Las Vegas, un partenariat majeur avec le laboratoire montréalais Element AI.

C’est grâce à cette expertise québécoise que LG entend commercialiser des produits «révolutionnaires». Le PDG québécois d’Element AI, Jean-François Gagné, était d’ailleurs la grande vedette de la présentation de LG à Las Vegas, lundi.

Selon lui, avec de simples commandes vocales, il sera bientôt possible d’interagir avec notre environnement. Grâce à l’intelligence artificielle, les objets connectés pourraient reconnaître nos préférences et anticiper nos désirs.

«Les choses vont être capables de se personnaliser de façon beaucoup plus intuitive, sans qu’on ait besoin de faire de la grosse configuration compliquée», explique M. Gagné.

Par exemple, une machine à laver à chargement frontal fabriquée par LG et équipée de technologies de l’intelligence artificielle est en mesure d’ajuster ses paramètres en fonction du volume de la lessive et de la délicatesse des vêtements dans le but d’optimiser le lavage.

«[LG] est vraiment impressionné par la qualité du talent et le niveau d’expertise [en intelligence artificielle] qu’on retrouve spécialement à Montréal, note le PDG d’Element AI. Ce qu’on a présenté aujourd’hui, c’est le plan de développement au prochain niveau, auquel on va collaborer sur le plan de la recherche et pour fournir des fonctionnalités à LG.»

Le géant sud-coréen a également mis de l’avant plusieurs nouveaux produits innovants, comme le réfrigérateur InstaView, qui grâce aux technologies de l’intelligence artificielle, est capable de détecter les ingrédients qu’il contient et même de recommander des recettes.

LG propose également un robot-aspirateur capable d’apprendre la configuration de son environnement et d’identifier les surfaces sur lesquelles il se trouve afin de maximiser le nettoyage.

En marge du CES, LG présente également ses nouveaux téléviseurs connectés dotés d’une résolution de 8K, minces de seulement quelques millimètres.