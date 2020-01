Vendre «pas juste son corps, mais aussi son âme»

La série «Fugueuse» avait sensibilisé des centaines de milliers de personnes, en 2018, à un phénomène toxique et troublant.

Il n’est pas facile pour les victimes de sortir de l'emprise d'un proxénète et de reprendre sa vie en main.

• À lire aussi: «Fugueuse»: Le courage de dénoncer

C'est ce qu'a voulu documenter une équipe de chercheuses de l'Université de Sherbrooke.

L’étude, qui a débuté en 2008 et a pris fin récemment, a été menée auprès de 125 jeunes femmes qui sont âgées de 20 ans ou moins et qui sont dans des centres jeunesse de Montréal et de Laval.

Les chercheuses ont recensé plusieurs troubles considérables reliés à la prostitution, aux fugues et aux proxénètes que vivront pendant presque toute leur vie ces jeunes femmes.

«Elles souffrent de beaucoup de symptômes post-traumatiques. Ça veut dire qu’elles vont avoir beaucoup de méfiance, elles vont toujours être hyper vigilante, comme si elle regardait derrière leur épaule pour voir si quelqu’un va la frapper dans le dos, si quelqu’un va lui faire du mal», raconte Nadine Lanctôt, professeure à l’Université de Sherbrooke.

«Ce sont des filles qui ont très honte et qui se sentent coupables de ce qui arrive, qui sont isolées socialement. Elles nous le disent, je n’ai pas juste vendu mon corps, j’ai vendu mon âme. Donc ça veut dire qu’elles ont perdu leur identité», poursuit-elle.

Soixante-dix des 125 participantes affirment avoir vécu les fugues et la prostitution.

Les chercheuses veulent donc trouver ce dont elles ont besoin pour s’en remettre. Il faut aussi miser sur la prévention.

C’est pourquoi les chercheuses diffuseront des capsules en ligne à la suite de tous les épisodes de la deuxième saison de «Fugueuse».

Il reste toutefois encore beaucoup à faire pour aider les victimes, croient les chercheuses. C’est pourquoi elles comptent poursuivre leur étude.

Visionnez ci-haut l'entrevue intégrale avec Nadine Lanctôt, professeure à l'Université de Sherbrooke