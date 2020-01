2000-2019: quelques scandales du millénaire

Peu importe l'univers culturel qu'ils habitent, les artistes et artisans n'échappent pas aux controverses et aux scandales. Certains s'amusent avec le feu alors que d'autres s'y brûlent, se croyant tout permis. Voici plusieurs histoires qui ont modelé les 20 premières années de l'actuel millénaire.

Les années «Michael Jackson»

Il s'est écoulé très peu de temps entre les différentes histoires mettant en scène Michael Jackson. Survenue en juin 2009, la mort du roi de la pop a été l'un des événements culturels les plus marquants des 20 dernières années.

AFP

Le chanteur est décédé après avoir reçu une dose trop importante de propofol administrée par le médecin Conrad Murray, plus tard condamné à quatre ans de prison pour homicide involontaire.

Avant de perdre la vie, le chanteur a maintes fois fait l'objet d'attention de la part des médias, mais pas toujours pour les bonnes raisons.

On retiendra le jour où, en 2002, sur le balcon de sa chambre d'hôtel à Berlin, il a tenu son fils Prince Michael II au-dessus du vide, le visage couvert.

REUTERS/Tobias Schwarz

Ses capacités de père ont alors été remises en question. Plus tôt cette année, le troublant documentaire «Leaving Neverland», diffusé par HBO, a braqué les projecteurs sur des abus sexuels qu'il aurait commis à l'endroit de garçons, sur son célèbre ranch.

MTV VMAs 2003: le provocant baiser de Britney et Madonna

Elle n'en était pas à ses premiers coups d'éclat, mais Madonna a frappé fort quand elle a posé ses lèvres sur celles de Britney Spears lors d'une prestation enflammée durant la cérémonie des MTV Video Music Awards, en 2003.

REUTERS/Win Mcnamee

Alors que la chanteuse interprétait, habillée en homme, son grand succès «Like A Virgin» en compagnie de Britney Spears et de Christina Aguilera en tenues aguicheuses, elle a embrassé avec conviction la première sans gêne.

Puis, elle a offert un rapide baiser à la seconde. Bien sûr, les images ont fait le tour du monde.

Des années plus tard, de la bouche de l'agent de Britney Spears, on a appris que le tout avait été savamment orchestré. Même la réaction de Justin Timberlake, alors l'amoureux de la starlette, avait été répétée. Rien de très surprenant, mais ça n'empêche pas ce souvenir d'être impérissable.

Guy Cloutier arrêté: une onde de choc

Quand Guy Cloutier se fait arrêter pour une affaire d’agression sexuelle, le 25 mars 2004, c’est tout le milieu artistique québécois qui tremble.

JMTL

Cloutier a construit un pan du milieu artistique d’ici en lançant les carrières de René et Nathalie Simard et de plusieurs autres artistes, et en produisant émissions et événements depuis une trentaine d’années. C’est la consternation chez les proches et collègues de l’impresario. Une deuxième victime porte plainte sous le couvert de l’anonymat.

En décembre de la même année, Guy Cloutier écope de trois ans et demi (42 mois) de prison. Véronique Cloutier rachète l’entreprise de son père et la rebaptise Novem, avant de s’en retirer en 2009.

Son identité jusque-là protégée par une ordonnance de non-publication, Nathalie Simard révèle en mai 2005 avoir été la victime à l’origine de la première plainte contre Guy Cloutier.

Elle crée une fondation à son nom pour venir en aide aux victimes d’agressions sexuelles – laquelle fermera ses portes trois ans plus tard – et travaille à relancer sa carrière.

En 2006, Guy Cloutier sort de prison. En 2008, Véronique Cloutier et Louis Morissette provoquent la colère des Québécois en insérant, dans le «Bye Bye» qu’ils orchestrent, un numéro se moquant de Nathalie Simard, où cette dernière est interprétée par la comédienne Guylaine Guay.

Britney Spears perd la tête... et ses cheveux!

Plusieurs artistes ont eu des élans de folie qui ont laissé pantois le public au cours des 20 dernières années. Malheureusement pour elle, Britney Spears s'est démarquée des autres membres de ce groupe.

Deux jours après la Saint-Valentin de 2007, alors qu'elle était en instance de divorce de Kevin Federline, la chanteuse âgée dans la mi-vingtaine n'était pas à son mieux, combattant certains démons.

Vedette de la presse à potins, elle s'est rendue dans un salon de coiffure de Los Angeles où elle a complètement rasé son crâne.

AgenceQMI

Le moment n'a pas échappé aux paparazzis, dont certains ont été poursuivis par la jeune femme avec son parapluie.

En novembre dernier, le documentaire «Britney Spears: Breaking Point» a jeté un peu de lumière sur la soirée lors de laquelle la principale intéressée aurait clairement évoqué en avoir marre que les gens touchent ses cheveux.

Martha Stewart jetée en prison

Reine de la décoration d'intérieur au début des années 2000, Martha Stewart avait droit à des apparitions soutenues à la télévision, apposant son sceau sur différentes tendances du moment, que ce soit dans toute la maison, la cuisine ou le jardin.

AFP

Elle faisait alors de véritables affaires d'or. Par contre, les choses ont pris une fâcheuse tournure quand la femme d'affaires sexagénaire, un peu trop gourmande, a commis un délit d'initié.

En 2004, la justice américaine l'a entre autres envoyée derrière les barreaux après la vente suspecte de nombreuses actions de la compagnie ImClone.

Sa condamnation terminée, l'Américaine a laissé retomber la poussière avant d'effectuer un retour au petit écran, en profitant pour décliner sa marque en différents rendez-vous. Elle s'est même permis de développer quantité de projets, repoussant ce crime loin derrière elle.

Rihanna violentée par Chris Brown

La photo laisse sans voix. Le visage tuméfié et la lèvre fendue, Rihanna ferme les yeux, peinant à contenir ses larmes.

REUTERS/TMZ.com/Handout (UNITED STATES) - ADDTIONAL RESTRICTIONS APPLY - Use of the photo is permitted through February 26, 2009. Any use thereafter must be cleared with TMZ. No file footage unless permission is granted by TMZ.

Ses blessures sont le résultat des coups portés, le soir des Grammy Awards 2009, par son amoureux de l'époque, le chanteur Chris Brown.

Lors d'une dispute qui a éclaté dans une voiture, à propos d'un texto, ce dernier a attaqué physiquement la chanteuse, la projetant hors du véhicule à la fin de cet incident.

L'annonce de cet épisode de violence conjugale a outré les admirateurs de la vedette, les médias, mais aussi le grand public qui ont rapidement déversé leur fiel sur le jeune homme alors âgé d'à peine 19 ans.

Chris Brown a rapidement reconnu ses torts et a été condamné à cinq ans de mise à l'épreuve et à six mois de travaux communautaires, évitant ainsi la prison.

AFP

Après des années de mutisme, l'artiste est revenu sur les tristes événements dans son documentaire «Chris Brown: Welcome To My Life» lancé en 2017.

Des vedettes dans leur plus simple appareil

Victimes de piratage, Jennifer Lawrence, Rihanna et Avril Lavigne se sont retrouvées, bien malgré elles, nues sur le web à la fin de l'été 2004. Cela a créé une véritable commotion à Hollywood.

Comme plusieurs autres femmes bien connues de l'univers du divertissement, elles ont appris que des photos d'elles dans leur plus simple appareil, stockées sur le nuage iCloud, étaient désormais offertes aux yeux de monsieur et madame Tout-le-Monde.

Outrées, certaines des vedettes ciblées par cette cyberattaque ont pris publiquement la parole et ont décrié une telle pratique, comme la créatrice de la série «Girls» Lena Dunham et l'actrice Mary Elizabeth Winstead.

Le géant Apple n'a pas tardé à confirmer le vol de clichés osés, mais a assuré que la sécurité de son système n'était pas en cause dans cette histoire.

Cachez ce sein!

Peu importe si on se souvient ou non de l'équipe qui a gagné le Super Bowl en 2004 ou du stade qui a été le théâtre du célèbre match de football.

Cette année-là, ce sont plutôt les chanteurs Janet Jackson et Justin Timberlake qui ont volé la vedette, lors du très couru spectacle de la mi-temps.

Dans ce qu'il est maintenant convenu d'appeler le scandale du «Nipplegate», le public dans les gradins et devant la télé a clairement vu, en direct de surcroît, le sein droit de la sœur de Michael Jackson, résultat du geste posé par sa covedette à l'endroit de son bustier.

Getty Images/AFP

La scène a été vue partout, à répétition, et a donné lieu à de multiples débats et échanges.

Les deux chanteurs se sont excusés, mais cela n'a pas empêché les dirigeants de CBS d'annoncer que Janet Jackson ne serait pas aux Grammy Awards en 2004.

L'incident a eu d'importantes répercussions sur les autres chaînes télé, ABC se réservant même le droit de diffuser la soirée des Oscars avec quelques minutes de retard.

Claude Jutra et la pédophilie

Début 2016, l’analyste et critique de cinéma Yves Lever largue une petite bombe dans un ouvrage consacré au défunt cinéaste Claude Jutra, en affirmant que celui-ci était pédophile et s’adonnait à des relations sexuelles avec de jeunes garçons, entachant ainsi la réputation du «père» de films-cultes québécois «Mon oncle Antoine» et «À tout prendre».

L’affaire fait boule de neige et le mythe Jutra est à jamais sali. Tout un chacun ayant jadis côtoyé le créateur y va de son opinion. On s’affole à se demander si on doit bannir Jutra et son œuvre partout de l’espace public.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Ainsi, le parc Claude-Jutra, dans l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, est renommé Ethel-Stark, et à la Cinémathèque québécoise, la salle Claude-Jutra devient simplement la salle de projection principale.

On rebaptise La Soirée des Jutra, nommée ainsi en l’honneur du réalisateur aux débuts de l’événement, en 1999, et le trophée qui récompense les artistes et artisans du cinéma québécois.

La fête se déroule désormais sous l’appellation Gala Québec Cinéma, et la statuette, dont même le design a été repensé, devient le prix Iris.

#MeToo: Harvey Weinstein et l'abus de pouvoir

Réputé producteur américain dans une autre vie, Harvey Weinstein a vu ses pratiques répréhensibles être dévoilées au grand jour en octobre 2017 par le «New York Times».

AFP

Le quotidien a publié une enquête articulée autour de nombreuses actrices qui accusent l'influent homme de cinéma de harcèlement sexuel, des gestes qui auraient été commis pendant plus de 20 ans.

À la suite de l'article incendiaire, l'homme s'est excusé, mais n'a rien avoué pour autant. Une après l'autre, plus de 100 femmes se sont manifestées, dont Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie et Rosanna Arquette.

Un important vent de dénonciations concernant le harcèlement sexuel et les agressions du même genre a soufflé fort sur le web, déclenchant le mouvement planétaire #MeToo et ses différentes déclinaisons, incitant à briser le silence.

Celui qui est maintenant qualifié de «prédateur sexuel» doit subir son procès pour agressions sexuelles au début du mois de janvier.

Jimmy Savile, prédateur sexuel

L'ancien animateur vedette de la BBC et DJ Jimmy Savile est décédé avant qu'éclate une horrible histoire le concernant.

AFP

En octobre 2012, un an après sa mort, des dizaines d'histoires de viols, encore plus de délits et des centaines de victimes potentielles ont été associés au populaire artiste britannique, que ce soit dans les bureaux de la chaîne, dans des hôpitaux ou des écoles.

Les autorités policières de Scotland Yard ont confirmé mener une vaste enquête à la suite de la sortie d'un documentaire dans lequel des victimes présumées révèlent avoir été abusées par celui qui a mené une prolifique carrière à la télé anglaise, mais aussi à la radio.

Donateur dans plusieurs établissements de soins de santé, l'homme a commis des abus sexuels sur des gens âgés entre 5 et 75 ans pendant 40 ans, dans près de 30 hôpitaux publics de son pays natal, a entre autres révélé une enquête dévoilée en 2014.

Jian Gomeshi: violence sexuelle au cœur de l'affaire

Les ondes radiophoniques canadiennes ont été fortement secouées à la fin du mois d'octobre 2014 quand l'animateur vedette anglophone Jian Gomeshi a choisi d'abandonner son microphone à l'émission culturelle «Q», diffusée par CBC, deux jours avant son congédiement.

MIKE HENSEN

Les détails troublants des pratiques sexuelles de l'homme de 57 ans ont rapidement été détaillés.

Ce dernier a alors publié sur Facebook un message évoquant sa tendance sadomasochiste, mais dans lequel il a également été question du respect de sa vie privée.

Les nombreuses femmes – dont trois ont porté plainte à la police de Toronto – qui ont accusé Jian Gomeshi de violence sexuelle ont parlé d'étranglements, de coups et d'abus lors de relations sexuelles survenues au début des années 2000. L'animateur a plaidé non coupable aux diverses accusations qui pesaient contre lui.

À la fin d'un long procès, en 2016, la justice lui a donné raison, l'acquittant sur tous les fronts.

La descente de Gilbert Rozon

Le 18 octobre 2017, Gilbert Rozon était président de Juste pour rire, commissaire aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal et l’un des hommes d’affaires les plus influents de la province.

Chantal Poirier / JdeM

Vingt-quatre heures plus tard, le roi était brusquement éjecté de son trône, neuf femmes ayant raconté publiquement les agissements déplacés à caractère sexuel que le magnat de l’humour leur avait jadis fait subir.

L’animatrice Pénélope McQuade, la comédienne Salomé Corbo et la réalisatrice Lyne Charlebois sont du lot. Quelques jours plus tard, l’animatrice et productrice Julie Snyder sort aussi de l’ombre en déposant une plainte pour agression sexuelle contre Gilbert Rozon.

Assailli de toutes parts, ce dernier se retire de la sphère publique et s’ensuivent une vive protestation des humoristes québécois contre lui (et la création d’un nouveau festival, le Grand Montréal Comique) et la vente de Juste pour rire à ICM Partners, Bell et evenko.

Le regroupement Les Courageuses, formé d’une vingtaine de femmes (dont celles qui s’étaient exprimées au début de l’affaire) a intenté une poursuite civile contre Gilbert Rozon, toutefois contestée par celui-ci.

Et Rozon devrait subir un procès pour viol et attentat à la pudeur sur une femme en 2020, pour des événements qui se seraient produits entre juin et septembre 1980, à Saint-Sauveur, quand il avait 25 ans.

Les écarts de langage de Dieudonné

N'en étant pas à un scandale près, l'humoriste français Dieudonné a davantage fait parler de lui pour ses nombreux propos diffamatoires que pour son art.

AFP

Dans l'Hexagone, les médias, les politiciens, mais également la justice en ont eu plein les bras avec celui qui persiste et signe au rythme des controverses. Injure raciale, incitation à la haine et propos antisémites ne sont que quelques-unes des prises de parole qu'on lui a reprochées au fil des ans.

Les propos tenus dans son spectacle «La bête immonde» (les juifs, la traite des Noirs et le génocide commis par les nazis) lui ont valu la prison avec sursis et une amende de 10 000 euros.

À maintes reprises, il a été sanctionné pour ses sorties antisémites. Ses écarts ne se sont pas arrêtés là, car ses magouilles financières lui ont valu d'autres années en prison et des centaines de milliers de dollars d'amende, l'été dernier.

Bill Cosby et les femmes droguées

Le grand mouvement #MeToo n'avait pas encore été lancé quand Bill Cosby a été inculpé, en décembre 2015, relativement à une histoire d'agression sexuelle à l'endroit d'une femme.

Les faits reprochés sont survenus 11 ans plus tôt, dans la résidence de la vedette du «Cosby Show», en Pennsylvanie.

L'Américain a plus tard été sermonné par la justice qui a exigé qu'il passe au moins trois ans à l'intérieur d'un pénitencier.

AFP

Malgré le verdict rendu, l'ancien comique a assuré ne pas avoir de remords quant aux événements auxquels son nom est désormais lié.

En raison de sa condamnation et du rejet de son appel, Bill Cosby est devenu le premier visage d'agresseur associé à l'ère post-#MeToo.

Au total, la vedette déchue aurait agressé sexuellement, d'une façon ou d'une autre, plus de 60 femmes au cours de sa vie, soit le nombre de présumées victimes s'étant déjà manifestées. L'homme droguait généralement ses victimes.

Bertrand Cantat prend la vie de Marie Trintignant

Le destin de l'actrice française Marie Trintignant a brusquement pris fin à l'été 2003 alors que l'artiste a été rudoyée de coups par son amoureux, Bertrand Cantat.

AFP

Le choc du public a été d'autant plus grand quand il a été révélé que le chanteur de la populaire formation rock Noir Désir a mis plusieurs heures avant de réagir à la suite de la chute de la victime au sol, résultat d'une violente dispute.

La femme est restée plongée dans le coma quelques jours avant de mourir.

Condamné pour meurtre, Bertrand Cantat a été libéré de prison en 2007 et de contrôle judiciaire trois ans plus tard. Faisant fi des récriminations à son endroit, il a décidé de relancer sa carrière en musique de différentes façons.

En 2012, il devait se rendre au Théâtre du Nouveau Monde, à Montréal, pour prendre part à la pièce «Des femmes» de Wajdi Mouawad, mais le tollé provoqué par cette éventuelle visite a eu raison de sa présence.

Attaque et censure à l'endroit de «Charlie Hebdo»

La liberté d'expression préconisée par les caricaturistes et journalistes de l'hebdomadaire parisien «Charlie Hebdo» a été ciblée par deux terroristes islamistes, le 7 janvier 2015.









































Les assaillants ont tué 12 personnes en plus d'en blesser 11 autres, soulevant l'indignation générale. De là est né le mouvement «Je suis Charlie» afin de manifester un soutien à l'équipe du journal.

AFP

La semaine suivante, l'équipe de la publication satirique est revenue à la charge en publiant une caricature du prophète Mahomet tenant une pancarte sur laquelle est inscrite «Je suis Charlie». Au-dessus de sa tête, les mots «Tout est pardonné».

AFP

Plusieurs réputés médias anglophones comme le journal «New York Times», le réseau CNN ou encore des agences de presse ont détaillé la page frontispice, mais ironiquement, ont choisi de censurer l'image.

Les exploits sexuels de Donald Trump

L'homme d'affaires Donald Trump n'était pas encore président des États-Unis quand certains de ses propos dérangeants sur les femmes ont fait surface.

En 2005, dans les coulisses du feuilleton «Des jours et des vies», auxquelles l'émission «Access Hollywood» a obtenu accès, le politicien a vanté ses réussites sexuelles pendant plusieurs secondes, en des termes peu élogieux.

Convoqué pour une brève apparition dans le populaire rendez-vous d'après-midi, Donald Trump a pris plaisir à vanter ses exploits.

Alors qu'il menait une lutte à Hillary Clinton pour diriger le pays, en 2016, les médias ont rapporté sa pensée voulant que lorsqu'on est une vedette, les femmes vous laissent faire ce que vous voulez comme «les prendre par la chatte. Tu peux faire n'importe quoi».

Le futur président s'est ensuite excusé.

R. Kelly: prostitution, viols et agressions sur des mineures

L'image et la réputation de la vedette de RnB R. Kelly ont été sérieusement entachées avec l'arrivée du nouveau millénaire.

À plusieurs reprises, il a été question de l'attirance de l'artiste pour les mineures. Des mots durs et graves comme «viol», «séquestration» ou encore «abus sexuels» ont été écrits à son sujet.

AFP

En 2007, il a même été question de son implication à la tête d'une organisation ayant les allures d'une secte sexuelle, où des femmes étaient gardées captives et devaient répondre à ses besoins.

Puis, la sortie du documentaire-choc «Surviving R. Kelly», au début de l'année, a été le grand déclencheur de sa descente.

Largué par sa maison de disques, l'artiste a dû faire face à la justice et a perdu une première bataille, étant placé derrière les barreaux pour violences sexuelles sur des mineures.

Il y croupira au moins jusqu'à son procès prévu quelque part en 2020.

MTV VMAs 2009: Kanye West gâche la victoire de Taylor Swift

En quelques secondes seulement, Taylor Swift est passée de l’étonnement, de la joie, puis à l’incompréhension sur la scène des MTV Video Music Awards en 2009.

REUTERS/Gary Hershorn (UNITED STATES ENTERTAINMENT IMAGES OF THE DAY)

Récipiendaire du trophée du meilleur clip féminin «You Belong With Me», elle a été cavalièrement interrompue dans ses remerciements par Kanye West, en direct à la télévision.

S’étant emparé d’un micro, le rappeur l’a brièvement félicitée avant d’encenser plutôt «Single Ladies (Put A Ring On It)» de Beyoncé. Satisfait de son effet, il a ensuite levé un doigt d’honneur au public avant de se retirer.

Témoin de ce malaise, Beyoncé a balayé ce faux pas en invitant plus tard la chanteuse pop à venir la rejoindre, alors qu’elle venait d’accepter le prix du meilleur clip de l’année. Taylor Swift a ainsi pu compléter son discours.