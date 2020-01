545 travailleurs de l’usine de Provigo de Laval remerciés

Plus de 545 travailleurs québécois de l’usine de Provigo de Laval perdront leur emploi au profit de Cornwall, en Ontario, d’ici un an, a confirmé le Syndicat des Travailleurs Unis de l’Alimentation et du Commerce (TUAC).

«On est très fâchés qu'ils transfèrent ces emplois en Ontario», a déploré au Journal Roxanne Larouche, porte-parole du Syndicat des Travailleurs Unis de l’Alimentation et du Commerce (TUAC).

Ce n’est pas la première fois que les entrepôts de Loblaw, qui dessert les bannières Provigo et Maxi, ont des difficultés.

En 2010, la direction de l’entrepôt Provigo eut décrété un lock-out avant même le vote des employés sur la dernière offre patronale.