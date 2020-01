Arrêté 8 mois après la disparition de sa femme

Près de huit mois après la mystérieuse disparition de sa femme, un homme et son ancienne amie de cœur ont été arrêtés, mardi, au Connecticut.

Fotis Dulos ferait face à des accusations de meurtre au premier degré, meurtre et enlèvement, selon une source près de l’enquête citée par CNN. Sa copine de l’époque, Michelle Troconis, quant à elle, serait accusée de complot en vue de commettre un meurtre.

Selon des sources rapportées par CNN, un avocat ayant travaillé avec Dulos, Kent Mawhinney, devrait aussi être mis en état d’arrestation et accusé de complot en vue de commettre un meurtre.

La mère de cinq enfants, Jennifer Farber Dulos, âgée de 50 ans, a été vue pour la dernière fois le 24 mai 2019 alors qu’elle reconduisait ses enfants à l’école à New Canaan au Connecticut. Sa voiture a été retrouvée à proximité d’un parc, près de sa résidence peu après. La situation du couple était houleuse. Fotis Dulos et Jennifer Farber Dulos étaient en processus de divorce et se disputaient la garde des enfants.

Farber Dulos avait déjà été arrêté en juin dernier et avait plaidé non coupable d’avoir falsifié des preuves.

Le corps de Jennifer Farber Dulos n’a toujours pas été retrouvé.