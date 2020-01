Brad Pitt estime que sa vie personnelle est un échec

Brad Pitt n'a pas hésité à se moquer de lui-même lors d'une entrevue pour le podcast WTF with Marc Maron.

L'acteur, fraîchement auréolé d'un Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle dans un Film dramatique pour Once Upon A Time... in Hollywood, a expliqué à quel point il était devenu une cible facile pour la presse à scandale. «Je suis devenu du carburant pour les magazines trash. À cause du désastre qu'est ma vie personnelle, probablement», a déclaré celui qui a divorcé à deux reprises.

Néanmoins, Brad Pitt a trouvé quelques techniques pour qu'on le laisse tranquille quand il en a besoin. «J'ai de bonnes techniques pour échapper aux paparazzis mais je ne veux pas les révéler tant que je m'en sers encore», a plaisanté l'ex-mari de Jennifer Aniston et d'Angelina Jolie.