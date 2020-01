Cinq sentiers pour s’initier au fatbike

Après la raquette et le ski de fond, voilà que le fatbike est devenu un incontournable sur les sentiers du Québec. Pour ceux qui sont curieux d'essayer ces vélos des neiges à gros pneus, voici quelques idées de parcours pour débutants.

1. Sentier Le Seigneurial - Parc national du Mont-Saint-Bruno

Le mont Saint-Bruno se «fatbikise»! Désormais, les cyclistes ont accès à tout le domaine skiable les mercredis, jeudis et vendredis soirs (jusqu’à 21 h). Plus de 35 km de sentiers enneigés (non éclairés) à se mettre sous la dent du dérailleur. Parmi les sentiers les plus roulants, on conseille la boucle vallonnée du lac Seigneurial (7 km). Quelques montées et descentes ponctuent le parcours, histoire de faire monter le cardio et la température corporelle après la journée de boulot. N'oubliez pas votre lampe frontale!

Tarif à la journée: 8,75 $/adulte - gratuit pour les moins de 17 ans Location de fatbikes sur place (20,75 $/adulte pour une heure, 41,45 $ pour quatre heures - gratuit pour les moins de 17 ans) Info: sepaq.com

2. Piste 24 - Parc régional de la Rivière Gentilly

Doté d'un beau réseau de sentiers pour le vélo de montagne en saison estivale, le parc régional de la rivière Gentilly, dans le Centre-du-Québec, tire son épingle du jeu pour la pratique du fatbike. Sur ses 17 km de sentiers superbement entretenus (mécaniquement), près de 13 km sont cotés faciles et roulants, donc parfaits pour les débutants. On aime particulièrement la boucle du sentier 24, un beau 5 km ondulant à travers une large forêt, qui peut être complétée par un crochet via le sentier 25 (2,5 km). On pourra initier les enfants sur le court sentier 23 qui a été dessiné pour eux.

Tarif à la journée: 8 $/adulte - 4 $/enfant Location de fatbikes sur place (23 $/pers pour deux heures) Info: rivieregentilly.com

3. La Familiale - Empire47

Le secteur du Lac-Delage est devenu un incontournable pour le fatbike, dans la grande région de Québec. Son réseau de sentiers E47 regroupe près d'une quarantaine de kilomètres dédiés au fatbike et entretenus mécaniquement, de tous niveaux. Les débutants pourront faire leurs premières armes sur la Familiale (à partager avec les raquettes) qui, comme son nom l'indique, est un sentier facile de 4 km cumulés en forêt avec moins de 100 mètres de dénivelé. Avant de finir la boucle, laissez-vous tenter par les virages de la Pètepuisrépète (1,9 km). La Flowrentide est également une bonne option pour les débutants qui prennent confiance.

Tarif à la journée: 15,66 $/adulte - 8,70 $/enfant Location de fabikes (réguliers, en carbone, électriques et pour enfants - à partir de 28 $/pers pour deux heures) Info: e47.ca

4. Circuit débutant - Parc de la gorge de Coaticook

Empruntant le réseau de sentiers de vélo de montagne, les circuits de fatbike sont tout aussi beaux qu'en été, quoi qu'un peu moins techniques puisque la neige efface (un peu) les obstacles. On pourra débuter sur les 6 km du circuit débutant (compter 1 h 30 environ) qui part de la grange ronde d'accueil (où se trouve la location). Il faut grimper en forêt et donc faire travailler le palpitant avant d'atteindre les sentiers étroits, mais roulants à souhait de la forêt de Coaticook. On zigzague sur la boucle principale avec délice, avant de bifurquer sur le parcours intermédiaire (4 km) si le cœur et les poumons nous en disent. Une belle sortie cardio pour les débutants - en bonne forme tout de même!

Tarif à la journée: 4,25 $/adulte - 3,75 $/enfant Location de fatbikes sur place (quatre fatbikes adultes et un enfant disponibles - 57,50 $/pers à la journée) Info: gorgedecoaticook.qc.ca

5. Sentier La Villageoise de Mont-Tremblant - Vélo Mont-Tremblant

Du côté de Mont-Tremblant pour la fin de semaine? Ne manquez pas sa vingtaine de kilomètres de sentiers de fatbike gratuits (dont la moitié à partager avec la raquette) qui sillonnent le territoire vallonné entre le village et la station de ski. Pour un parcours d'initiation, plusieurs options s'offrent à vous comme les différentes sections du sentier La Villageoise de Mont-Tremblant (A, B, C, D). On se met en piste au centre de villégiature pour longer ensuite la superbe rivière du Diable sur un sentier double relativement plat et linéaire. De courtes boucles single tracks de niveau intermédiaire comme la Lynx et la superbe Gorge permettront d'exercer vos habiletés en chemin.

Location de fatbikes dans plusieurs boutiques de Mont-Tremblant (adultes, enfants, électriques) et services de tours guidés.

Info: velomonttremblant.com/fatbike