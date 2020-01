10 000 chameaux assoiffés risquent d'être abattus

Alors que des milliers d’animaux ont péri en raison des incendies qui ravagent l'Australie, environ 10 000 chameaux sont à risque d’être exécutés pour la sécurité des résidents d’une région indigène gravement touchée par la sécheresse.

Les autorités d’une région isolée du sud de l’Australie ont approuvé une mesure visant l’exécution d’animaux sauvages – principalement des chameaux – qui sont désespérément à la recherche d’eau dans cette région en sécheresse.

Ces animaux représentent un risque pour la sécurité des habitants, expliquent les autorités indigènes d’Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjarapour (APY) pour justifier leur exécution.

«Avec les conditions de sécheresse actuelles qui se poursuivent, un contingent de chameaux menace les communautés APY et les infrastructures. Le contrôle des chameaux est nécessaire», peut-on lire dans un communiqué.

L’abattage sera perpétré par des tireurs professionnels et mènera à la mort de milliers d’animaux, peut-être même une dizaine de milliers.

Le sud de l’Australie, comme la plupart des régions de l’île-continent, est aux prises avec des chaleurs extrêmes depuis plusieurs semaines. Si le sud n’a pas été aussi touché que la Nouvelle-Galles du Sud, ravagée par les feux de forêt, le sud de l’Australie a néanmoins subi des répercussions, voyant certaines de ses villes être enfumées et sa faune décimée.

Martia Baker, une membre de l’administration de l’État, a expliqué au journal The Autralian que sa communauté avait été envahie par différents animaux à la recherche d’eau.

Selon son témoignage, les chameaux ont défoncé des clôtures, se sont introduits dans des résidences et ont détruit des airs climatisés.

Il y aurait environ un million de chameaux en Australie et leur population est en forte croissance.

L'état d'urgence a été décrété dans le Sud-Est de l’Australie, qui est aussi sa zone de peuplement la plus dense, et ordre a été donné vendredi à plus de 100 000 personnes d'évacuer dans trois États. Une superficie équivalente à deux fois la Belgique est partie en fumée.