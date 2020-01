Des technologies qui lisent nos pensées

Au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, certains fabricants ont franchi toute une frontière en développant des technologies capables de lire dans nos pensées. Résultat: des personnes handicapées sont aujourd'hui capables de retrouver une vie presque normale.

L’ancien champion paralympique chinois Mincheng Ni avait 8 ans lorsqu’il a dû se faire amputer les deux avant-bras à la suite d’un accident. Mais grâce à une entreprise de Boston, BrainCo, il a retrouvé l’usage de ses mains.

La startup américaine produit des prothèses qui sont connectées au cerveau. Cette technologie permet en quelque sorte de contrôler le cerveau en captant les ondes cérébrales et en les transformant en signaux électriques. Ce qu'il y a de révolutionnaire avec les prothèses de BrainCo, c'est leur coût abordable : leur prix oscille entre 10 000 et 15 000 dollars, alors que ceux des concurrents se vendent entre 100 000 et 200 000 dollars.

Yu Juh a lui aussi regagné l’usage de son bras grâce à cette prothèse. Dans son cas, la technologie a carrément changé sa vie, au point qu’il en oublie qu’il porte une prothèse.

«Lorsque j'ai perdu mon bras, j'étais atterré. Je voyais une foule d'opportunités disparaître, confie-t-il. Aujourd'hui, je peux mordre dans la vie.»

Le vice-président de BrainCo, Lawrence Franchini, explique que ces prothèses sont actuellement offertes exclusivement en Chine. Elles sont cependant en voie d'être approuvées par les autorités américaines de la santé et, d'ici quelques mois ou quelques années, les dirigeants souhaitent l'offrir au Canada.