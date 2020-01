Ford se lance dans la robotique

Le fabricant automobile Ford fait le saut dans le domaine de la robotique.

Il a présenté mardi au Consumer Electronics Show de Las Vegas son nouveau robot, nommé Digit, qui sera en mesure d’effectuer la livraison de colis à domicile.

Le fabricant souhaite que son robot humanoïde puisse remplacer les livreurs et d’être plus efficace.

Suivez Pierre-Olivier Zappa au Consumer Electronics Show de Las Vegas pour être informé de toutes les nouveautés technologiques.

Digit est munie de capteurs qui lui permettent de cartographier son environnement à chacun de ses déplacements.

Ford n’a pas encore annoncé une date de commercialisation pour son robot, mais il pourrait très certainement se trouver à votre porte au cours de la prochaine décennie.

Sony présente une... voiture!

L’entreprise Sony, connue pour ses appareils électroniques, a pris tout le monde par surprise Consumer Electronics Show.

Elle se lance dans le secteur automobile avec un premier véhicule 100% électrique; la Vision-S, un prototype pour l'instant qui est bardé de technologies.

Elle est équipée de 33 capteurs et de caméras pour aider à la conduite, en plus d’un écran panoramique à l'avant et un système de «réalité audio» qui simule un son enveloppant.

Ce véhicule à l'aspect d'une berline électrique moderne sera capable d'atteindre les 100 km/h en moins de cinq secondes ainsi qu'une vitesse maximale de 240 km/h.

Reste désormais à savoir si Sony compte se lancer dans le développement de voitures électriques à son compte ou mettre ses technologies à la disposition des fabricants déjà implantés sur le marché.

Taxis volants, téléviseur 8K et assistant robotisé

Mais une voiture terrestre, c'est dépassé. Du moins pour Hyundai et Uber qui ont dévoilé un taxi volant.

Ce dernier promet d'effectuer un trajet Montréal-Mont-Tremblant en une vingtaine de minutes seulement. La commercialisation est prévue en 2023.

Cette année, Samsung joue la carte de l'originalité en dévoilant Ballie. Ce nouvel assistant robotisé vous suivra pas à pas dans la maison. Il sera en mesure d’envoyer automatiquement des signaux à votre aspirateur robotisé pour qu’il s’active, par exemple.

Samsung mise aussi sur un nouveau téléviseur qui vaut 1,5 million de dollars. Il possède une résolution 8K avec une diagonale de 7 mètres et une épaisseur de 30 millimètres.

Toujours dans le domaine des téléviseurs, la tendance est aux écrans pliables et flexibles. Ceux de LG qui permettent de créer des univers et des projections impressionnantes.

Un exosquelette qui est commercialisé par une start-up de Salt Lake City vous permet désormais de transporter une charge de 50 livres avec une seule main. Une invention qui pourrait s’avérer utile dans les entrepôts ou dans les usines.

Enfin, Bell Textron souhaite s’envoler avec la voiture volante Nexus. Elle est équivalente à un véhicule de Hyundai, mais en beaucoup plus luxueux.

Elle est capable de transporter jusqu’à 5 passagers et d’atteindre environ 280 km/h. Son habitacle est digne des voitures électriques de luxe, avec un véritable tableau de bord, qui ressemble aussi à celui d'un avion.

Avec l'Agence France-Presse