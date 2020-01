Une guerre aux piétons?

Chaque année depuis 2016, alors que le nombre d’automobilistes tués sur nos routes diminue, celui des piétons stagne ou augmente.

Ce début d’année a déjà été marqué, samedi, par le décès d’une pauvre piétonne de 74 ans happée par une camionnette à Montréal.

Déconcertant; décourageant.

Certains relativisent: ce serait un des effets du vieillissement de la population.

Plutôt que d’y voir un phénomène inéluctable, je crois que nous devrions adapter au plus vite nos environnements urbains et notre culture des déplacements afin d’éviter des pertes de vie stupides et inutiles.

Exemples: donnons à nos vieux plus de temps pour traverser les rues. Plantons des bollards sur les passages zébrés afin qu’ils soient enfin respectés.

Campagnes réussies

Afin de rendre la vie des automobilistes plus sécuritaire, on a déployé dans les 40 dernières années mille et une mesures. Avec un succès remarquable.

On aurait pu se dire qu’avec l’augmentation du nombre de véhicules, il était inéluctable que le nombre de morts sur les routes explose.

Mais non. On a multiplié les campagnes: ceintures de sécurité, criminalisation de l’alcool au volant, réduction des limites de vitesse, etc.

Résultat: en 1973, le bilan routier comportait 2209 morts alors qu’il y avait au Québec 2 265 471 véhicules immatriculés.

En 2018, 6 608 276 véhicules étaient immatriculés, mais on déplorait 359 morts. Le parc automobile triplait; le nombre de décès diminuait quand même radicalement.

Il faudrait viser ce type d’inversion de courbes pour les piétons. Or, la route, au Québec, en a tué 44 en 2015 et 69 en 2018. Après un triste sommet à 76 en 2017.

Il faut impérativement rendre nos rues plus sécuritaires, car la marche, les transports actifs, sont promus comme mode de transport; et comme sport. Avec raison: leurs bienfaits sont innombrables.

Automobilistes-rois

Un changement de culture s’impose, afin d'intégrer la notion de partage de la route. Certains automobilistes-rois semblent mener une guerre aux piétons comme à la «belle époque» de 1973.

Le genre d’Elvis Gratton qui te frôle par exprès pour te donner une «leçon»: «Eille, cours sur le trottoir!»

Des dangers publics au volant d’une machine potentiellement mortelle s’amusant à donner la frousse à des gens sans protection.

De grands «experts» toujours prêts à crier des leçons liées au Code de la route, mais qui, les premiers, ignorent la plupart du temps arrêts obligatoires, lignes d’arrêt, passages pour piétons et autres «horribles» règles ou mesures de prudences pouvant peut-être leur faire perdre une fraction de seconde de leur précieux temps.

Beaucoup plus précieux à leurs yeux, faut croire, que la vie des êtres humains circulant de manière fondamentalement humaine, sur leurs jambes, en dehors de leur beau et gros char.

Fin octobre, la Société de l’assurance automobile présentait le rapport d'un comité d'expert sur la sécurité des piétons.

Sur les 10 recommandations, peu de concret, beaucoup de «sensibilisation».

Pourtant, ce sont nos environnements désuets, dangereux, répondant à la culture désuète de l’automobile-reine qu’il faut transformer.