Air Canada modifie ses plans de vol au Moyen-Orient

Air Canada a modifié ses plans de vol pour les liaisons qui survolent le ciel du Moyen-Orient.

«Air Canada, le seul transporteur aérien canadien qui exploite des liaisons dans la région couverte par la [notification de sécurité de l’Administration fédérale de l’aviation(FAA)], a modifié ses itinéraires pour assurer la sécurité de ses vols à destination du Moyen-Orient et de ses vols survolant les espaces aériens au Moyen-Orient», a gazouillé Transports Canada mardi soir, en ajoutant être en communication avec la FAA.

Cette décision a été prise dans un contexte d’escalade de tension entre les États-Unis et l’Iran et la publication d'un avis de restriction des vols au-dessus de l'Iran, de l'Irak et du Golfe persique par les autorités américaines, en lien avec les attaques iraniennes contre leurs intérêts.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la république islamiste a tiré des missiles sur des bases américaines en Irak, après que les Américains eurent tué le général Quassem Soleimani la semaine passée.

De nombreuses compagnies aériennes ont modifiés leur plan de vol par précaution depuis l'assassinat du général le 3 janvier dernier.