Beaucoup de nuages, un peu de soleil

La journée de mercredi sera grise une bonne partie du temps sur le Québec.

Après une fin de nuit qui aura apporté un peu de neige sur les régions frontalières des États-Unis et de l’Ontario, la matinée sera couverte et grise.Toutefois, en après-midi, des percées de soleil pourraient ceindre ce couvert nuageux, à tout le moins dans la région montréalaise et en Outaouais.

Du côté des températures, un maximum de -1 degré sera atteint à Montréal, -3 à Québec et Gatineau, -5 à Gaspé et -17 à Rouyn-Noranda.

Jeudi, le soleil sera au beau fixe, mais apportera une masse d’air froid importante accompagnée de vents forts. Les températures dégringoleront ainsi dans les normales saisonnières, qui se situent autour des -15 degrés.