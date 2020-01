Les tensions entre Washington et Téhéran inquiètent beaucoup les Canadiens d'origine iranienne. Plusieurs sont préoccupés par le spectre d'une guerre entre leur pays natal et les États-Unis.

Arezou Khadir, Québécoise d'origine iranienne, surveille de près ce qui se passe au Moyen-Orient.

«Depuis longtemps, on appréhende ces choses. Les menaces de tout côté ne sont pas nouvelles. C’est un résultat de ces appréhensions qui sont parfois difficiles à croire», a-t-elle expliqué en entrevue à l’émission LCN Maintenant.

Celle qui a vécu en Iran jusqu’à l’âge de 4 ans a toujours craint une guerre dans son pays natal. C’est pourquoi elle s’intéresse aussi à ce qui s’est passé en Libye, en Irak, en Afghanistan, en Syrie et au Yémen, notamment.

«Il n’y a rien qui augure de bon s’il y a une guerre qui se passe», affirme-t-elle en ajoutant qu’elle ne croit pas aux justifications interventionnistes.

«Les droits de l’Homme, c’est de vivre dans la paix et la stabilité. Quand on a la stabilité, on peut respirer et choisir la démocratique ou autre chose», ajoute-t-elle.

Voyez l’entrevue complète avec la Dre Arezou Khadir dans la vidéo ci-dessus.