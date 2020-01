Des gadgets pour améliorer votre quotidien

Au Consumer Electornics Show (CES) de Las Vegas, des compagnies prétendent pouvoir améliorer notre qualité de vie avec certains gadgets.

Une équipe d'ingénieurs français a développé cette capsule, nommée «Bodyo» qui vous permet d'obtenir un bilan de santé complet en l'espace de 20 minutes. Pour la modique somme de 40 000$, «Bodyo» prend votre pression artérielle, une prise de sang et calcul votre indice de masse corporelle. Le tout est affiché sur cet écran et pourrait éventuellement être envoyé à votre médecin.

«À l'heure actuelle, on travaille beaucoup avec des agences gouvernementales, tel que le gouvernement de Dubai, qui a été notre premier partenaire et notre premier client», dit Christophe Angotta, partenaire chez Bodyo.

Si vous souffrez d’une allergie alimentaire et que vous n’êtes pas certain de ce qui se trouve dans votre repas, une petite plaquette peut vous aider.

Il suffit de mettre un petit échantillon de nourriture à l'intérieur du système d'analyse, et on vous dira, par exemple, si la nourriture contient du gluten et dans quelle proportion. La mise en marché de cette innovation est prévue cette année.

L'américaine Kohler souhaite vous aider dans votre routine matinale grâce à sa salle de bain connectée, qui nous permet, grâce à la commande vocale, de contrôler l'environnement. Vous pourrez ainsi ouvrir votre toilette intelligente, régler sa température ou encore sa luminosité sans même y toucher. Vous pourrez faire de même avec votre douche.

L'entreprise chinoise Livall veut mieux vous protéger en vélos avec ses casques connectés qui intègrent quelques technologies comme des lumières.

«On a des clignotants de droite et de gauche pour signaler aux automobiles ou aux autres cyclistes que vous tournez. On a aussi un accéléromètre. Donc, quand vous ralentissez, ça va ressentir cette notion-là et il va y avoir un freinage, une lumière de freinage à l'arrière», explique Ricky Jones, représentant de Livall.

Rien de mieux pour votre chat qu’une litière connectée. Celle-ci analyse en temps réel le contenu des selles et de l'urine de votre chat pour s'assurer qu'il est suffisamment nourri et qu'il est en bonne santé. En plus, ses expressions faciales sont également analysées par un capteur.

Enfin, l'entreprise californienne IQ vous propose d’obtenir un test complet de la vue, à l’aide d’un téléphone portable et son équipement. Il suffit de glisser le téléphone à l'intérieur et d’apposer son visage sur l’appareil. La machine effectue un test complet en une quinzaine de minutes.