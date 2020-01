Le Québec en vedette au CES de Las Vegas

Plus d’une cinquantaine d’entreprises innovantes du Québec sont représentées à Las Vegas cette semaine dans le cadre du Consumer Electronics Show (CES). Pour la plupart des PME, elles parient sur le rayonnement du plus gros salon de la technologie au monde.

C’est le cas de Phaneuf International, basé à Saint-Mathieu-de-Beloeil.

«C’est très impressionnant, c’est immense», lance le pdg Alain Phaneuf, rencontré à son kiosque du Centre des congrès. Le Québécois y présente son projet de «Zamboni 4.0» qui attise la curiosité.

«Nous avons conçu une surfaceuse de glace, entièrement autonome, plus écologique et moins couteuse», explique-t-il. Le concept est simple : un petit véhicule muni d’une technologie qui recycle la glace, en plus de mesurer son épaisseur, sa densité, sa dureté et sa température.

Puisque les opérateurs de surfaceuses à glace ne courent pas les rues, Phaneuf International propose de pallier la pénurie de main d’œuvre en offrant ce bolide entièrement autonome. Alain Phaneuf espère commercialiser sa technologie au cours des prochains mois.

Le Québec récompensé

Parmi les 4 400 entreprises présentes au CES, LeddarTech peut se vanter d’avoir décroché une médaille cette année. La PME de Québec a remporté un prix de l’innovation pour son Pixell, un capteur qui permet notamment aux véhicules autonomes de repérer les obstacles sur leur chemin.

«Nous en sommes très fiers, a confié Benoit Maheux, directeur chez LeddarTech. Ça démontre à quel point notre expertise est reconnue au sein de l’industrie !»

Une autre PME de Québec, Inogeni, présente ses solutions de vidéoconférence qui permettent d’ajouter plusieurs caméras à des logiciels comme Skype. «On exporte plus de 75% de nos produits aux États-Unis, explique le pdg Gilles Chouinard. Le CES, c’est une belle vitrine pour rencontrer de nouveaux clients ou d’éventuels partenaires».

Investissement Québec

À Las Vegas, le Québec courtise non seulement de nouveaux clients, mais il tente également d’attirer des entreprises étrangères. «On fait les deux !», pousse Hubert Bolduc. Le président d’Investissement Québec International paraît ébahi par la taille de l’événement, lui qui en est à sa première expérience.

«75% des entreprises au kiosque du Canada viennent du Québec, ça en dit long !», s’exclame-t-il.