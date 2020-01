Les Canadiens boivent moins de bière, peut-être à cause du pot

La chute de la consommation de bière des Canadiens s’est accélérée en 2019 et certains analystes y voient un lien avec la légalisation du cannabis.

Entre novembre 2018 et novembre 2019, le volume de bières vendues dans le pays a diminué de 3%, selon les données de l’association commerciale Bière Canada.

«C’est vraiment pire que la tendance établie entre 2014 et 2018, où le volume a baissé en moyenne de 0,3% par an», a indiqué à Bloomberg News Viven Azer, analyste à la banque d’investissement Cowen, qui y voit un lien avec la légalisation de la marijuana.

Cependant, la causalité fait débat auprès des analystes, car les sondages auprès des fumeurs de pot indiquent qu’ils ont plutôt tendance à boire moins quand ils sont gelés.

Aussi, le marché du cannabis légal est encore minuscule comparé au marché de l’alcool. Selon les dernières données annualisées, le marché du cannabis pèserait 1,5 milliard $, contre 9,2 milliards $ pour la bière.

Cependant, Viven Azer a déclaré à Bloomberg News qu'elle s'attendait à ce que le lancement des produits dérivés du cannabis au Canada comme les vapoteuses, les produits comestibles et les boissons au cannabis «perpétue cette tendance» à la baisse des volumes de bière.

La baisse des ventes a conduit à plusieurs rapprochements entre les entreprises d’alcool et de cannabis, comme les investissements de Constellation Brands dans Canopy Growth, la coentreprise d'Anheuser-Busch avec Tilray et le partenariat de Molson Coors Brewing Co. avec Hexo Corp.