Les trois passages clés de l’allocution de Donald Trump

Le président américain Donald Trump a joué mercredi la carte de l'apaisement après des tirs de missiles iraniens sur des bases abritant des soldats américains en Irak. De cette allocution d’environ neuf minutes, Richard Latendresse a relevé trois passages importants.

• À lire aussi: Trump joue l'apaisement après les tirs iraniens en Irak

1- «L’Iran semble reculer. Ce qui est une bonne nouvelle pour les parties concernées et le monde»

Avec cette déclaration, le président Trump indique que les États-Unis n’entreront pas en guerre, dit Richard Latendresse.

«C’est rassurant parce qu’au cours des derniers jours – en particulier dans les 24 dernières heures – on avait le sentiment qu’il y avait une montée de la tension, au point où ça pouvait dégénérer.»

2- «L’Iran peut être un grand pays, mais la paix et la stabilité ne peuvent prévaloir au Moyen-Orient si l’Iran continue d’encourager la violence, le trouble, la haine et la guerre. Le monde civilisé doit envoyer un message clair au régime iranien : votre campagne de terreur ne sera plus tolérée.»

Selon Richard Latendresse, les racines d’hommes d’affaires de Donald Trump transparaissent à travers cette déclaration. «Le rêve de Donald Trump, c’est que quelqu’un, à Téhéran, l’appelle et lui dise qu’il est prêt à négocier, comme Kim Jong-Un le fait actuellement», analyse-t-il.

3- «Au peuple et aux dirigeants iraniens, nous souhaitons que vous disposiez d’un bel avenir, un avenir que vous méritez, prospère et harmonieux, avec les nations du monde. Les États-Unis sont prêts à accueillir la paix.»

Ce passage à la fin du discours de Donald Trump est, pour notre correspondant, la preuve que le président insiste sur le fait que si les Iraniens lui envoient le moindre signal qu’ils veulent en venir à une entente, il sera prêt à le signer.

Si Donald Trump a joué la carte de l’apaisement mercredi, impossible de savoir s’il en sera de même jeudi. La réaction de l’Iran et celle des commentateurs politiques de la droite conservatrice américaine pourraient provoquer un nouveau changement de cap de l’imprévisible locataire de la Maison-Blanche, prévient Richard Latendresse.

«J’ai appris avec le temps en travaillant à la Maison-Blanche qu’on ne vit pas au jour le jour, mais d’un quart d’heure à l’autre, dit-il. Pour l’instant, c’est un quart d’heure positif et on va s’y accrocher.»