Match de hockey pee-wee: un policier sous enquête après une altercation

Un policier de Québec fait l’objet d’une enquête interne pour son implication dans une altercation pendant une chicane de parents lors d’un match de hockey de niveau pee-wee C le mois dernier.

Le policier concerné est Yanick Campagna, qui a fait plusieurs sorties publiques médiatisées dans la dernière année en sonnant l’alarme sur le manque de services en santé mentale.

Cela faisait suite à une plainte en déontologie qui lui a valu une suspension sans solde d’une journée en raison d’une altercation verbale avec un infirmier.

Devant le Comité de déontologie policière, il avait admis avoir tenu des propos irrespectueux après avoir vu un infirmier refuser de recevoir un patient souffrant de problèmes de santé mentale à l’urgence. Il avait profité de l’audience pour lever le voile sur la problématique vécue par les agents.

Pas dans ses fonctions

Le nouvel événement qui fait l’objet d’une enquête est survenu le 8 décembre dernier alors que M. Campagna n’était pas dans l’exercice de ses fonctions. Il assistait au match de hockey de son fils.

Le plaignant dans cette affaire est un autre parent, Russel Eyestone, qui soutient que M. Campagna a encouragé son fils à poser des gestes de violence à l’endroit d’autres joueurs.

«Il faisait des signes à son fils de donner un coup de bâton, affirme M. Eyestone. Je suis allé le voir à la fin pour vérifier s’il demandait vraiment à son garçon de frapper les autres enfants.»

C’est à ce moment que la discussion se serait envenimée.

Dérapage

M. Eyestone affirme que M. Campagna lui a répondu par des insultes.

Le ton a continué de monter, jusqu’à ce qu’une femme tente de calmer le jeu. Le policier l’aurait injuriée, ce qui aurait mis le feu aux poudres selon le plaignant.

Contacté par Le Journal, M. Campagna n’a pas voulu commenter étant donné qu’une enquête est en cours. Il a toutefois indiqué qu’il n’avait rien à se reprocher.

Un autre témoin de la scène indique que M. Eyestone s’est montré très agressif et que c’est lui qui a lancé la parade d’insultes.

M. Eyestone estime qu’un policier a un code de conduite à respecter, même en civil, et c’est pour cela qu’il a porté plainte.

Le policier a déjà fait l’objet d’une autre suspension sans solde de deux jours, en 2013, pour la fouille illégale d’un citoyen.

Un an plus tôt, lui et un collègue avaient été honorés pour leur bravoure à la suite d’un vol de banque en octobre 2011.