La porte-parole du groupe Les Courageuses dit être sous le choc après la décision d’un juge de rejeter leur demande d’action collective. Elle assure toutefois que les membres sont encore prêtes à se battre.

«Nos avocats sont déterminés à s’adresser à la Cour suprême, alors on va aller jusque-là, on n’a pas dit notre dernier mot», a fait savoir la comédienne Patricia Tulasne, membre et porte-parole du collectif.

Évidemment, la déception a été vive pour les femmes qui allèguent avoir été victimes de l’ancien magnat de l’humour Gilbert Rozon.

«On attendait beaucoup de cette action collective puisque nos plaintes ont été rejetées par la justice au criminel», de dire Mme Tulasne.

Par cette action collective, Les Courageuse souhaitaient être entendues par un juge, mais surtout souhaitaient forcer M. Rozon à expliquer ses actions.

Pour Mme Tulasne, cette décision n’a fait que renforcer le sentiment de cynisme qu’elle éprouvait déjà par rapport au système judiciaire

«J’ai l’impression que le système a été conçu pour protéger les criminels et non pas pour défendre les victimes», lâche-t-elle.