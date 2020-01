Trudeau réagira à 16h à l'écrasement d'avion en Iran

Justin Trudeau doit réagir à 16h à l’écrasement d’avion en Iran qui a fait 176 morts, dont 63 Canadiens.

Le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, avaient déploré des «nouvelles tragiques» en matinée mercredi.

«Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à ceux et celles qui ont perdu des membres de leur famille, des amis et des proches dans cette tragédie», a déclaré Justin Trudeau par voie de communiqué.

Le gouvernement Trudeau a d’ores et déjà dit veiller à ce qu’«une enquête approfondie relative à cet écrasement soit menée et pour que les Canadiens trouvent réponse à leurs questions».