Valérie Plante déplore le décès de deux piétons

«L’année 2020 commence mal au niveau des piétons. Quelle triste nouvelle. C’est des tragédies à chaque fois», a déploré mercredi la mairesse Valérie Plante, en faisant référence aux deux piétonnes qui ont déjà perdu la vie depuis le début de l’année à Montréal.

En 2019, 24 piétons sont décédés à Montréal, soit le nombre le plus élevé des 10 dernières années. Ce triste record met à mal l’objectif de zéro blessé grave et décès prôné par l’approche Vision Zéro adoptée par la Ville.

En octobre dernier, la Ville a lancé une campagne de sensibilisation destinée aux aînés pour les enjoindre à faire davantage preuve de prudence lorsqu'ils traversent la rue. Quelques semaines plus tard, la Ville indiquait vouloir allonger le temps accordé aux piétons sur les feux de circulation. Il faudra toutefois plusieurs années avant que l'ensemble des feux soient reprogrammés.

La mairesse a rappelé que la sécurité routière est une «responsabilité partagée», interpellant aussi les automobilistes. «On doit avoir cette sensibilité, être conscient que notre bolide peut être fatal», a-t-elle souligné.

«Vision Zéro, ça doit devenir une obsession honnêtement pour tout le monde, pas juste pour la Ville de Montréal», a insisté Mme Plante.

La sécurité de certaines artères relève du ministère des Transports, a ajouté la mairesse.

Quant au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), «je m’attends à ce que leur présence soit, peut-être, plus importante et qu’ils posent des gestes pour réprimander, punir ceux et celles qui pour X raison [...] peuvent poser des gestes qui sont fatals», a enchaîné Mme Plante.