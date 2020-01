Tuque, gants, foulards: vous devrez être habillés très chaudement aujourd’hui pour mettre le nez dehors alors que les températures sont en baisse partout sur le Québec.

À Montréal, le refroidissement éolien atteint moins 24 en matinée et moins 16 en après-midi. Le ciel sera généralement ensoleillé et un ennuagement est prévu plus tard dans la journée.

À Québec, le scénario est identique à celui de Montréal.

En Estrie, on attend un dégagement en matinée. Le refroidissement éolien doit atteindre moins 25 ce matin et moins 18 en après-midi.

Plus à l’est, à Kamouraska, le ciel sera généralement nuageux et des probabilités de précipitations de niege à 30%. Le refroidissement éolien atteindre moins 23.

Dans l’extrême nord de la province les risques d’engelures sont accrus où l’on attend des températures jusqu’à moins 26 et un refroidissement éolien de moins 48.