Facture impayée de 150 000$: La Ville de Saguenay devra s’armer de patience

La Ville de Saguenay devra s’armer de patience avant de connaître le fin mot de l’histoire dans le litige l’opposant à l’entreprise de construction Unibec, qui la somme de lui verser près de 150 000 $.

La Cour suprême du Canada a refusé d’entendre la cause, jeudi, et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel du Québec. Le plus haut tribunal au pays a indiqué que c’est cette cour inférieure qui devra trancher en s’alignant avec un récent jugement qu’il a rendu dans une cause similaire.

L’affaire concernant la Ville de Saguanay remonte à 2013, quand Unibec a assuré la construction du centre multiservice de Shipshaw. En cours de route, la municipalité avait demandé l’aménagement d’une aire asphaltée, laquelle a entraîné des coûts supplémentaires de 148 652,39 $.

Unibec souhaitait ainsi que la Ville lui paye ces coûts additionnels et avait obtenu gain de cause en Cour supérieure. L’entreprise a toutefois ensuite été déboutée devant la Cour d’appel.

Ce même tribunal devra à nouveau se pencher sur l’affaire en tenant compte d’un jugement récent de la Cour suprême du Canada concernant la Ville de Montréal.

Dans cette décision rendue en novembre, le plus haut tribunal au pays a conclu que Montréal devait sortir son chéquier pour une facture impayée de 83 000$ à la firme de relations publiques Octane Stratégies.