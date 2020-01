La fausse infirmière du Saguenay formellement accusée

À Saguenay, la fausse infirmière démasquée au printemps dernier à l’hôpital de Jonquière a été formellement accusée.

Nathalie Bélanger, 50 ans, a pratiqué pendant 20 ans sans permis.

La femme aurait utilisé le numéro de permis d'une autre infirmière qui porte le même nom et qui travaille aussi dans un établissement de santé du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les autorités régionales de la santé l'ont congédiée au printemps dernier et ont porté plainte aux policiers au terme d'une enquête menée à l'interne.

Le ministère a porté neuf chefs d'accusations contre Nathalie Bélanger, notamment de fraude de plus de 5000 $ au préjudice de l'hôpital de Jonquière et du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

On lui reproche aussi d'avoir usurpé l'identité d'une autre personne et d’avoir fabriqué et utilisé de faux documents, dont un curriculum vitae, une carte d'attestation d'inscription au tableau de l'Ordre des infirmières, des preuves de paiement de sa cotisation et un diplôme d'études collégiales en soins infirmiers.

«On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais je ne pense pas que d'autres accusations seront portées», a précisé le représentant du ministère, Me Michaël Bourget.

Une équipe de TVA Nouvelles a tenté jeudi matin d'obtenir les commentaires de l'accusée en se présentant à sa résidence de Jonquière, mais elle n'a obtenu aucune réponse.

L'infirmière qui se serait fait usurper son identité a aussi décliné la demande d'entrevue, tout comme le syndicat des infirmières qui préfère ne pas commenter le dossier à ce stade-ci.

Selon les informations obtenues par TVA Nouvelles, la femme ne serait actuellement plus membre d'un ordre professionnel. Son syndicat n'aurait donc pas à payer pour sa défense.

Nathalie Bélanger comparaîtra officiellement au Palais de justice de Chicoutimi le 21 février prochain.